Del saque somos carnecita... Esta es de guitarra y cajón y por Fiestas Patrias. Ya me confirmaron que la bailarina le metió un ‘zapatazo’ y ‘tabazo’ a un volante del Rímac por un apellido más pesado en nuestra pelotita. ¿Quién es? Uno que se la pasa en la enfermería por su rodilla. No es un romance, tampoco enamoramiento ni cabeza caliente. Los dos son caminantes y se dan su gustito. Cuando se puede, dame que te doy. Y este dato solo lo saben los más allegados. Da pena que el rimense se la haya creído. La agarraba de la mano y presentaba como novia. Y que no se arañe porque nadie lo ha ‘partido’. Simplemente, ella se aburrió. Qué palta...

Me pasan la voz que el ‘Zambito camiseta’ volvió a los ‘Yunaites’, pero partió del Perú bien acompañado. ‘Voló’ junto a una chica que vive en Surco y estuvo en su corazón antes que la oficial. Ambos se reencontraron en esta última llegada a Lima. Aterrizaron en la tierra del ‘Tío Sam’ y él se fue a su casa y a la señorita la alojó en un ‘telo’ de ‘cinco estrellas’. Provecho...

La gimnasta estadounidense ha dado que hablar en las últimas horas y no precisamente por alguna hazaña deportiva.

El fútbol peruano está como está porque los dirigentes no saben darse su lugar. El presi de un club del altiplano, que ganó en Matute su único título en Primera, se escapa a ‘liquidar’ con un ‘colocho’ cuyo apellido es como un ‘Naranjo’. El problema es que brindan y juntos salen a buscar extranjeras que caminan por el centro comercial Risso. Ayayayay...

Me avisan que el arquero que le gusta cantar cumbia acaba de terminar su relación con la tía. Él le había contado que seguía con su mujer por los hijos, pero ella le descubrió que seguían juntitos, por las fotos amorosas que se sacaba con la ‘patrona’. Es como la tercera vez que se abren. Hummm...

La neta es que el ‘Rusito’ debería dedicarse a promocionar productos para mejorar el estado físico y olvidarse del fútbol. Todos los días promueve vitaminas, accesorios para perros, comidas y nada con el arco. Ni siquiera vende guantes. Parece que está feliz de ser suplente y con tal que le paguen, se siente cómodo mirando los partidos desde el banco. Así no es... Me voy, soy fuga.