Del saque somos carnecita... Hoy es otra final. No hay tiempo para relajos. La ‘Blanquirroja’ tiene que jugar siempre con el cuchillo entre los dientes, fuerte en las divididas, concentrados en la marca, rápidos en salida, atentos para el toque asociado y vivos para las faltas y provocar la desesperación del rival. Toca Ecuador, siempre difícil más allá de que le hayamos ganado hace poco en Quito.

No hay dos partidos iguales, ellos desean cobrarse la revancha y se jugarán la vida por seguir en la Copa América. Espero que los muchachos me sigan tapando la boca y demuestren que el triunfo ante Colombia no fue casualidad. Todo el Perú espera otra alegría. Sí, señores...

Repito, el ‘chocolate’ es bueno para manejar los tiempos, pero cuando se hace cerca del área rival. Si abusas, ya cae espeso. El juego se vuelve improductivo y ahí sí más ‘pallares con tallarines’. Cueva y Peña tienen que complementarse más y alternar posiciones, son los llamados a mover los hilos del equipo. Deseo ver a la ‘Culebra’ de los primeros partidos en las Eliminatorias, atrevido, goleador y siendo el mejor.

La victoria de la selección peruana sobre Colombia en la Copa América 2021 sirvió para resaltar el rendimiento de algunos futbolistas por quienes Ricardo Gareca apostó su confianza para el certamen.

Lapadula es trabajador al mango, generoso con los compañeros, pero ya es hora de que le sirvan una buena pelota. El ‘Bambino de los Andes’ está acostumbrado a chocar con Chiellini, Bonucci y De Vrij en Italia, y solo espera un buen pase para meterla. Así es...

Atrás, que Ramos y Callens sigan sincronizados para anular a las moles de Ecuador, el chamaco López que siga conchudo, Corzo sorpréndeme con un gran centro y en la volante, si Tapia y Yotún repiten el partido anterior, tenemos asegurada la tenencia del balón. Hay que pensar en cosas grandes, luego postean con ganas en Instagram. Y no va a ser...

Por si acaso, el lado débil ecuatoriano es la defensa central. Venezuela los ‘clavó’ dos veces por arriba en el área y solo atinaron a mirar. Hay que aprovechar la pelota parada. Apunten la placa del chibolo Campana que tiene cara de tranquilito, pero es más tramposo que el ‘Guachimán’. Y ojo con Gonzalo Plata que va bien en diagonal y tiene gol. Hay fe en seguir por el camino correcto, la Copa América nos ha servido para recuperar la confianza. Que hoy no sea la excepción... Me voy, soy fuga.