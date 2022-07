Del saque somos carnecita... La bronca entre el ‘10′ y el ‘CaballIito’ a ún no ha terminado. Lo de hace unos días solo fue el primer round. El que anda lesionado se la tiene jurada desde hace tiempo, lo malo es que chocó con la mamita del otro, que hace poco partió al cielo, y ahí se encendió todo. Ahora dicen que ha prometido cobrarse su revancha con el que lo dejó mal parado en un grupo de ‘wasap’ donde lo vaciló de ‘cornelio’.

Si los rumores son ciertos y los dirigentes quisieron encerrarlos para que arreglen sus diferencias ‘face to face’, hicieron la del ‘Chavo’. La cosa puede terminar mal para el plantel y romper todo el trabajo del entrenador. Desde ya el recién llegado se amarró con el ‘Pirata’, que no ve con buenos ojos al zambito porque se lleva la plata sin sudarla. Qué palta...

Ahora quiero ver la muñeca de los ‘fondeados’ para calmar pronto la tempestad que ellos mismos han provocado. Yo soy podrido al mango y creo que quieren aburrir al ‘Ruso’, al que hace un tiempo pensaron rescindirle, pero no pudieron porque el hombre se puso fuerte cuando quisieron chocar con su ‘candela’. Asuuuuuu...

AL FINAL DE LA JAVIER PRADO ESTÁN QUE VUELAN CON EL ‘URRACO’

La firme que Bryan Reyna, que se paseó con los cremas, tiene condiciones, pero debe ser más regular. En cambio, hay un run run que al final de la Javier Prado están que vuelan con el ‘urraco’ que llegó de Europa, porque se preocupó más en estar ‘chapado’ y ahora ya no tiene la movilidad que mostró cuando jugaba en la ‘Academia’. Perdió la chispa y la explosión en los pies. Lo malo es que ahora le harán una chamba especial y se perderá algunos partidos, cuando lo trajeron para que sea quien marque la diferencia. Ayayayayyyy...

Ya me contaron que los más felices con la llegada de l ‘Rei’ en la ‘Capital de la amistad’ son algunos dueños de restaurantes en Pimentel. El delantero solía patrullar mucho por esa zona y dejaba sus buenas propinas cuando jugó antes por allí. Dicen que el muchacho ha cambiado y ya no suelta mucho como antes, pero lo malo es que la tentación siempre le gana. Nooooooo... Me voy, soy fuga.

