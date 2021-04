Del saque somos carnecita… Todo se sabe. Y aquí no hay ‘mala leche’ contra nadie. La verdad es una sola. Sea buena o mala. Ya me contaron que un técnico la está pasando mal en el equipo que tiene la camiseta igualita a la de la selección. Los referentes no lo pasan, aseguran que cuando declara, él nunca tiene la culpa y siempre le pone presión a sus dirigidos. Encima, como hace tres fechas no gana, los dirigentes ya lo están ‘mirando’ de reojo. Ayayayay…

La bronca entre la ‘Mosca’ y el empresario que apellida como el delantero de los saltitos en Brasil, está más fuerte que nunca. Dizque el entrenador lo sacó de su lista de amigos y lo bloqueó de su ‘wasap’ porque a principio de año le ofreció un par de jugadores y a cambio le daba una buena comisión. El hombre de los mil ternos se sintió ofendido y le respondió que nunca más lo vuelva a timbrar ni buscar. Que aprendan todos esos entrenadores-buitres que ponen de barreta a sus amigos-representantes para llenarse los bolsillos. Rexuxa...

Me pasan la voz que el ‘Potón’ se había ido a Estados Unidos para abrir unas escuelas de fútbol y de paso vacunarse. Como le ha ido bien, ya no quiere jugar por ningún equipo y menos de Segunda. Asegura que está tranquilo, sin presiones y ‘trampea’ sin que nadie lo delate porque allá no lo conocen. Rexuxa...

Desde acá nuestro apoyo a Marcio Valverde del Sport Huancayo. El hombre anotó y goleó con su equipo al UTC por la Sudamericana, pero como nada es completo, sus viejitos se han infectado con este virus maldito y está orando para que ambos se recuperen. Nuestras mejores vibras. Así es...

Me voy, soy fuga.