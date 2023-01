Del saque somos carnecita... Confirmado, el ‘León’ paró de cabeza al ‘Pipa’ Benedetto. No le duró ni dos minutos en el vestuario, donde el ‘Rayo’ fue el portero porque se agarraron los dos solitos. La chancada fue después de un entrenamiento. Un par de cachetadones, unos tabazos y unos señores ‘galletazos’ con puño cerrado y asunto arreglado. El ‘9′ pidió chepa, él mismo tocó la campana y salió con la frase de los mancos: ‘Ya estamos parches’. Se dieron la mano y siguieron siendo compañeros, aunque con ‘coba’ porque esos argentinos son argolleros, maleteros y ‘cocineros’ desde sus genes.

El chalaco tuvo que hacerse respetar también con Carlitos, uno de los máximos ídolos de la ‘Bombonera’, quien casi lo parte en una ronda con los toperoles arriba. Lo sacó al fresco y el del ‘Fuerte Apache’ hizo el pasito para atrás de Michael Jackson. Y aquí le damos galones a un canoso, pelado y de 38 años que batutea el vestuario de la rica Vicky. Estamos locos. Y alguito más, como este año ese ‘vende humo’ domine el camarín, ya no lo voy a chancar, ahora me la voy a agarrar con los pesos pesados de aquí. No podemos ser tan giles. Sí, señores...

Ya me contaron que la ‘Culebra’ está más ansiosa que nunca

Ahora tiene en la mira a una rubiecita que fue su ‘saliente’ con derecho. Una del barrio de Santiago de Surco, que tiene novio, pero ya la pulseó para invitarla a salir. Eso sí, el pelotero ha pedido discreción y está seguro de que la muchacha va a aceptar, porque con los euros que maneja y la necesidad de ella, campeona facilito. Ayayayay....

Hay un run run que el zambito, que estuvo complicado por armar un tono donde falleció una chibola, anda metido en otro lío de faldas. Cada vez que viene de vacaciones iba a cualquier hora a la cuadra 4 de Pizarro en el Rímac, donde recogía a una señorita que tiene pareja. La última vez que timbró, respondió el ‘duro’ y le ha dicho que mejor borre ese número y viva tranquilo. Lo ajeno es lo ajeno...

Por siaca, ese centro de Alto Rendimiento que construyeron en Ate está levantado con material barato y aseguran que un viento fuerte tumba las paredes. Pensar que reventaron ‘cuetes’ a su obra y todo indica que está al debe. Esas facturas deben estar con inflador de globo. Curuju... Me voy, soy fuga.

