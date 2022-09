Del saque somos carnecita... Gracias, Claudio Pizarro. Un grande. Leyenda. Su despedida fue descomunal, espectacular. No recuerdo una parecida en el planeta. El ‘Bombardero’ brilló en un país multicampeón de mundiales. Respetado y amado. Los jóvenes deben ver ese ejemplo.

Imitar quedarse 20 años en Europa al máximo nivel. Verlo ayer rodeado de ‘monstruos’ con los que compartió vestuario y levantaron todos los trofeos, me emociona, me llena de orgullo. Dejó el nombre del Perú en lo más alto. El estadio del Werder, lleno por 40 mil almas, le dio su merecido homenaje. Niños con sus padres, abuelos, mujeres y la hinchada se rindieron a sus pies y aplaudieron y corearon el famoso ‘Pizago’.

Polvorita Carrión y cuto viven despedida de Claudio Pizarro (Video: Trome)

Repito, por enésima vez, es el futbolista más exitoso de todos los tiempos en nuestra querida tierra. Le duela a quien le duela. Sí, señores... Hablando del ‘14′ más famoso, también tiene su lado humano. En tiempos difíciles, ni bien se enteró de que el ‘Maharajá’ se había enfermado de coronavirus, llamó a sus contactos en Lima y les pidió que lo lleven a la mejor clínica, que no se entere la prensa y lo sacó adelante. Eso recontra vale...

EL CORRECAMINOS ESTÁ CAMINANDO DE VUELTA POR SANTA CATALITA

Me pasan la voz que un ‘Correcaminos’ está de vuelta caminando por Santa Catalina. Aseguran que ella fue su ‘trampa’ cuando él tenía pelo y movía sus fichas. Pero ahora está pelado, vive de la trafa y la señorita ya no lo recibe como antes. Pobechito...

‘Martincho’, el ‘Metrosexual’, tiene comprados todos los boletos para que lo dejen globo. Ha empezado a maletear al ‘Chucho’ que ya le ha dicho que no vaya a la concentración, porque lo va a parar de cabeza. El ex de una rubia que le encanta el trago se junta con patas que, ni bien dice algo, avisan a los peloteros. Que elija bien a su entorno, a su batería. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

