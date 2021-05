Del saque somos carnecita... La verídica que la única manera que nuestro fútbol mejore es que los chicos que tienen condiciones y la conocen, salgan al extranjero lo más rápido posible. Acá se juega a 30 kilómetros por hora, por eso los argentinos, brasileños, uruguayos y hasta ecuatorianos ponen tercera o cuarta, un poco de intensidad y nos pasan por encima hasta con un hombre menos en la Copa. Esos ‘buitres’ que se hagan una y no solo piensen en llenarse los bolsillos. Así es...

Todo se sabe, así que la ‘figura’ de la rica Vicky no desea retirarse aún de la pelotita y antes de llegar a su actual equipo tocó las puertas de varios clubes del extranjero. Como nadie lo llamó, tanteó en la MLS, pero cero a cero. No le quedó otra que chapar lo que le pintaron. La firme que la carrera del futbolista es corta, si no te cuidas, las lesiones y malas noches te pasan la factura. Lo bueno es que el hombre pensó bien y está fondeado. Así es...

Ya me enteré de que un lateral izquierdo que fue campeón de la Sudamericana con el ‘Papá’ está pagando capricho con una muchacha que se ha hecho más de cuatro lipos y ya tiene cuarenta cheques. La complace en lo que le pide, pero hasta ahora no le arrancha ni un beso a la señorita. Nooooo...

Desde este córner le mandamos un abrazo al ‘Coyote’ Rivera por la pérdida de su viejito. Fuerza, Julio, que tu papito ya está con ‘Papalindo’ y será tu ángel. Así es...

La ‘Pulga’ la sigue rompiendo en los ‘Yunaites’. Le marcó dos goles a Los Ángeles Galaxy y lo han considerado en el equipo ideal de la fecha. Ojalá que siga en esa racha, porque aún tiene una deuda grandaza con la bicolor. Y no va cher... Me voy, soy fuga.