Del saque somos carnecita... Alianza sacó ventaja en la primera final, pero la llave aún está abierta. Un partido con un tiempo para cada equipo y un árbitro Haro al que le quedó grande el clásico. No cobró un gol clarísimo de los rimenses, acusando fuera de juego, y perdonó muchas faltas de los celestes en contra de los victorianos. La revancha será el próximo domingo y cualquier cosa puede pasar. Sí, señores...

La firme que salvo una pincelada de ‘Jeffry’ a Merlo, el resto del partido pasó desapercibido. Si en Matute creen que con el ‘10′ y la posible llegada del ‘Depredador’ les puede alcanzar en la Libertadores, se van a ir de cara. En el torneo local, una sola jugada les puede alcanzar para desequilibrar, pero la competencia internacional es otra cosa. Y no va ser...

Ya me contaron que el ‘Cabezón’ le bajó el dedo a la llegada de la ‘Pulga’ a su equipo. Al técnico no le gusta el ‘chato’ y prefiere que el club azteca invierta en un goleador más rankeado. Ni por ser su paisano le dejó abierta la ventana. Curuju...

Me cuentan que el más preocupado con los buenos partidos de ‘Canchita’ en la bicolor es un volante que acaba de llegar a un club grande y no se cuida en las comidas. El muchacho se creía fijo, pero desde que el ‘celeste’ se puso las pilas, los técnicos ya no lo miran igual. Guarda que en cualquier momento puede dejar de ser llamado. Noooooo...

La firme que el ‘Matador de cucarachas’ pasa por su mejor momento. Dicen que con un socio compró un club en el país del ‘Chavo’ y como gerente estaría pensando en ‘Sotana’. El pelucón siempre jugó en pared con el hombre y por eso ahora le va a devolver el favor. Provecho...

Me voy, soy fuga.