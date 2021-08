Del saque somos carnecita... Yo no soy padrino de nadie, pero la firme que son extrañas las ausencias de Zambrano y Aquino en la ‘Blanquirroja’. Por fútbol, el ‘León’ no es menos de los que han llamado. Por jerarquía, es más que varios. Encima, venimos de ser la defensa más goleada de la Copa América, con 14 ‘pepas’ donde el ‘Pulpo’ fue el más sacrificado y no se está reforzando esa línea.

La ‘Roca’ no está lesionado, jugará esta semana con América de México, es uno de los que más marca tiene y antes del torneo continental era fijo en la volante. Ahora no figura ni entre los suplentes. Si hicieron la del ‘Chavo’, la decisión está bien tomada, pero también hay que medir con la misma vara a otros que hayan hecho lo mismo. No me gustan las alcahueterías.

El mundialista contestó las preguntas que nunca le hicieron en algún otro sitio. ‘La Fe de Cuto’ puso en aprietos al popular ‘Caballito’.

‘Aladino’ se metió una ‘bomba’ de tres días antes de la Copa y no pasó nada. Siendo realistas tenemos que sacar 6 puntos como mínimo en esta fecha triple para seguir en carrera. Acá estamos a muerte con la ‘Blanquirroja’ y siempre vamos a desear lo mejor. Solo queda rezar para que atrás no seamos una coladera. Sí, señores...

A PALERMO COMO TÉCNICO LE FALTA KILOMETRAJE

Veo a muchos hinchas entusiasmados con la posible llegada del ‘Titán’ Palermo, pero se le está vendiendo por el goleador que fue en Boca y no por su actualidad como entrenador. Como técnico aún le falta kilometraje. Ha dirigido a Godoy Cruz, Arsenal, Unión Española, Pachuca y Curicó Unido, y en ninguno trascendió. Es más, dejó equipos al borde del descenso. Acá le damos en bandeja un club grande a extranjeros solo porque dicen ‘che’ y ‘viste’. No sean malos…

LA HICIERON LA CRUZ A UN EXTRANJERO CON AROMA A CAFÉ

Ya me contaron que un extranjero con aroma a café y que hacía lo que quería en un cuadro al que se cansaron de golearlo en la Copa, jugaba a pesar de llegar movidazo a los entrenamientos y todo por ser amigo de juergas del ‘bravo’. Lo malo es que dicen que chocó con un material del hombre que pone las fichas y ya le hicieron la cruz. En cualquier momento le dan forata por ‘partidor’. Curuju... Me voy, soy fuga.

