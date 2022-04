Del saque somos carnecita... El zambito ‘Camiseta’ es pensante y prevenido. Anda bien ‘chalequeado’ por si alguien lo quiere atacar. Camina acompañado de tres causas que son más altos que él y aseguran que van bien al puñete. El hombre, desde que tuvo problemas con la mamá de sus hijos, entiende que está en la mira y algún loquito de las redes puede intentar chancarlo. Y no va a ser...

Así que la ‘Hiena’, mientras encuentra equipo, camina y busca ‘material’ en Jesús María. Dizque lo han visto paseando por esa zona, donde ya tuvo problemas, pero como es cargosote y terco, y hasta ahora no ‘cobra’ como debe, insiste en mirar a quien no debe. Está jugando con fuego. Eso no es broma. Es un tema delicadito. Allí los ‘agraviados’ no se miden. Curuju...

Hay un run run que un club que usa la misma franja de la selección le ha entregado una escuela de menores a un patita que fue barrista, después tuvo problemas con la justicia y al final, por presión, se ganó el favor. El muchachito genera monedas con el nombre de la institución y no deja nada en tesorería. Los ‘arañados’ que nunca faltan lo están maleteando a forro para que se ‘matricule’ y no se la lleve todita. Ayayayay...

La ‘Dona’ la está rompiendo en el ‘Fútbol 7′. Le queda todavía su calidad, también su pegada en los tiempos que la descosía con la crema y por eso es titular, pero el problema es que cada fecha tienen que mandarle a hacer una nueva camiseta. Las que usa las revienta porque está recontra subido de peso. Asu mare... Me voy, soy fuga.

