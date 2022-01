Del saque somos carnecita... Faltan 5 días para el choque que puede perfilarnos para Qatar o complicarnos la clasificación. Lo bueno es que saldremos al infierno de ‘Barranquilla’ con los resultados de Chile-Argentina y Paraguay-Uruguay. ¿Si soy optimista? La neta es que la cosa es bravísima. Pero en Eliminatorias hay muchos matices por los que ganas o pierdes.

La clave será tener temple y la cabeza ‘frozen’. No vale perder la paciencia. Eso no quiere decir que salgamos pasivos. Lo que trato de explicar es que hay que minimizar el error. Ellos después del minuto 30 tendrán otro rival, la desesperación que les va a taladrar la mitra. Cinco fechas que no convierten. Si logramos manejar el cero un buen rato, crecerán nuestras posibilidades. Sí, señores...

Me pasan la voz que el ‘Rey de los bloopers’ ya encontró un buen ‘tango’ para decirle al juez por qué no cumple. Asegura que vive de los auspicios que promociona en sus redes y donde todo es canje y nadie le da billete. Encima, está mostrando su contrato pasado, diciendo que gana poco y por eso no le pueden ‘mochar’ tanto. Negarle un mango a los hijos, tarde o temprano pasa la factura. Yo no entiendo a esos que son mano abierta con las trampas y mezquinos con la sangre. Qué feo...

Mira lo mejor del UFC 270, el primer gran evento de la empresa de Dana White en este 2022 y revive los dos títulos disputados en el Honda Center de Anaheim, California.

La ‘Hiena’ otra vez está haciendo lo que no debe. Estuvo ‘patrullando’ su barrio de Muñoz en el Rímac y subió a una muchacha en la parte de adelante, charlaron media hora y se bajó. Dizque se ha barajado que fue a apoyar a una amiguita cuya viejita está con problemas de salud. Lo malo es que ya tiene una historia y anticuchos con ella. Huuuuummmmm...

EL ‘REI’ YA TIENE QUE DARSE CUENTA QUE YA FUE

El ‘Rei’ ya asumió que le queda poquito en actividad y se ha metido de organizador de un concierto en Santa Anita y su ‘estrella’ contratada es William Luna. Va a mover sus influencias para que la gente se apunte a celebrar el ‘Día de San Valentín’. Qué bueno que piense en el futuro, porque después de descender 2 años seguidos y ahora ser fichado por un equipo de Liga 2, ya tiene que darse cuenta de que no está, que ya fue. Y no va ser...

Se juntaron el ‘Chemo de los pobres’ y la ‘Pinza’. Han abierto una academia de fútbol y aseguran que les darán a los chibolos los secretos de la pelotita. Lo mejor que pueden hacer es que los pequeños vean los videos de cuando ambos estaban en la profesional y así ya saben lo que no tienen que hacer. Plop... Me voy, soy fuga.

