Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Me pasan la voz que el ‘Chato’ que hace goles en todos lados, menos en la ‘bicolor’, creó su empresa constructora, compró terrenos en la playa ‘El Silencio’ y nombró de gerente a su viejo. El muchacho va a levantar edificios y todos para ponerlos al ‘palo’. Da gusto saber que algunos futbolistas de hoy son emprendedores y con visión de full business. La joda es solo un ratito. Vale...

Hay un run run que la ‘Hiena’ regresó a Lima, después de pasar inadvertido por la Liga 2 y sigue sin responder llamadas del barrio de Muñoz, en el Rímac. El patita prometió harto a esa gente con los que creció y ahora se ha olvidado de todos ellos. La realidad es que las monedas ya no le alcanzan. Lo que ahorró poquito a poquito se fue gastando. Así es..

Dizque a ese volante que juega en Colombia y tiene una ‘pelea de gatos’ en la cabeza, no le gusta pagar sus deudas y de años. Aseguran que cuando jugaba en el equipo de la ‘naranja’, le pidió un par de ‘lucas’ cholas a una doña allegada al club. Ahora ella necesita y él lee el mensaje y no dice ni mela. Lo peor es que está con guita, si no tuviera, todavía. Qué feo...

‘El Pitbull’ se metió a practicar tenis

El que se metió a practicar tenis es el ‘Pitbull’, que cuando toma se le va la mano y mete puñete sin importarle si es hombre o mujer. Desde la semana pasada empezó de lleno a entrenar, pero lo más importante es que ya aseguró que dejará el fútbol, salvo que lo busque un club con aspiraciones para campeonar. Quéeeeeee... Me voy, soy fuga.

