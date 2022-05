Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Me pasan la voz que la ‘Hiena’ y su empresario, un gordito que es famoso gracias a un delantero que la rompió en Alemania, andan de pelea y amiste. Dizque el muchacho se toma unos ‘pomos’ y lo timbra para decirle que no le busque club, porque en el banco tiene una cuenta de 200 mil dólares y no necesita de la pelotita. Al día siguiente, con resaca y nervioso, le escribe para que le encuentre chamba. Mi sobrino tiene una mancha de pericotes en la cabeza. Asuuuu...

Así que el ‘Ratón’ se llevó a su pareja a vivir a Huancayo. Como ahora es jugador de un club tarmeño, quiere hacer las cosas bien y que no lo vean paseando de noche por las calles de la Incontrastable. Lo malo que un par de veces a la semana llega oliendo a trago. Aseguran que anda metido en su depa, pero el problema es que obliga a la ‘patrona’ a que le prepare los cocteles y lo acompañe hasta que se queda dormidito como un bebé. La hace solito. No seas malo...

Hablando de malcriados, me avisan que en la ‘Ciudad de la eterna primavera’ hay un par de punteros que han sido contratados por el técnico de un equipo profesional. Es que el estratega aceptó que llegue un volante grandazo con la condición de que lo dejen vigilarlo. Es por eso que un ‘sapo rabioso’ lo sigue a todas partes y a la primera que pida ‘heladitas’ le hacen la captura. Rexuxa...

Bien la ‘Dona’ de Ciudad del Pescador. El chalaco no pasa por su mejor momento económico, pero cuando lo convocan de alguna empresa deportiva no pide ropa, buzo o pelotas. El hombre avisa que le gusta compartir y necesita pares de zapatillas para su gente sufridita del barrio. Todo lo regala. Vale... Me voy, soy fuga.

