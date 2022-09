Del saque somos carnecita… La verídica que la lista que dio el ‘Cabezón’ es muy parecida a la de Gareca. Las novedades son el chico Piero Quispe, que tiene que explotar ya para convertirse en un jugador de alta competencia. Sería ideal que vaya a una liga de mejor nivel para que se enchape y pueda ir al choque. El otro es la ‘Pulga’, que se borró solo de la selección. Estaba harto de las críticas por no meter goles con la Blanquirroja y prefirió irse de vacaciones en una convocatoria. No le quito méritos, pero en la liga gringa solo hace goles luego de llevarse a unos colorados grandazos que los sacan de Kentucky Fried Chicken. Está al debe. Y en el otro grupo hay varios ‘bomberos’ consagrados. Asuuu...

El que está por Lima es el ‘Potón’ colombiano, que la rompió en el Callao. Tiene negocios en el Perú y a los pocos días de quedarse en la capital, no olvidó visitar a la muchachita de José Gálvez, en el primer puerto, a la espalda del Sabogal. Eso sí, recibió cariño y dejó un buen presente. Dame que te doy. Ayayayay...

Después de un montón de años, la reserva del Rímac no clasificó a semifinales del campeonato nacional. Ese equipo es dirigido por ese pelucón con pinta de hippy. Le gusta llamar la atención, que todos lo escuchen en La Florida, pero ahora que está con roche escondió la cabeza como una tortuga. En cualquier momento le meten una patada en las cuatro letras. Qué feo...

Me pasan la voz que ‘Chepe’, un cafetero que es asistente de los ‘zorros’, ya había dejado el mundo de la pelotita y se dedicaba a organizar eventos de salsa en Colombia. Pero acá somos así, creemos que con tal de tener pasaporte extranjero, eres mejor que cualquier entrenador nacido en esta tierra. Así no es... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR

El ‘Rey de los huevos’ se la hizo a la Tarazona: Ella no se enamoró y él tampoco

Los fondeados le pusieron la cruz al DT parrillero que está más pintado que patio de colegio

Me dicen que el profe del club de La Vicky está más pintado que patio de colegio nacional