Del saque somos carnecita... Me cuentan que la ‘maleta’ está fuerte en el club del final de la Javier Prado. E l grupo está partido y varios lo tienen atravesado a un portero veterano, no lo respaldan. El charrúa gringo que solo ha tenido chispazos busca irse, esos dos veteranos en la zaga no son vistos como líderes y los jóvenes del plantel hacen sentir su voz.

La firme que el Coco tiene que poner mano dura, porque si no logra resultados, no va a durar ni tres partidos. Qué palta...

A propósito, ya me enteré de que el ‘Correcaminos’ le declaró la guerra al ‘Palomilla de ventana’ . Aprovecha que el equipo la pasa mal para darle en los tobillos en redes y asegura que al administrador le queda grande el cargo. El ‘pelao’ anda arañado porque le quitaron socios para su ‘embajada’ y va con sierra eléctrica. Asuuuuu...

Roberto Martínez y su venganza al Argentina de Caniggia robándole los buzos. Video: Trome

Hoy vamos a ver a la ‘raza celeste’, la que goleó a los ‘barrenderos’. Su rival Talleres de Córdoba marcha penúltimo en la zona A de la Liga argentina y apenas ha ganado dos partidos. Ojalá los ‘cheleros’ repitan lo de la selección, resucitar de visita y no regresen sin nada en los bolsillos. Mucho floro de la ‘Mosca’ y hasta ahora no suman puntos en la Copa. Y no va ser...

CHOCOLATERO BUSCA UN LUGARCITO CERCA DE LA VICKY

El ‘chocolatero’ que tuvo su cuarto de hora en la Blanquirroja quiere hacer la del ‘Chavo’. Se cansó de andar sentando y tomando café, por eso les ha pedido a sus ‘causas’ que le busquen un lugarcito cerca de La Vicky. Lo malo es que cuando lo llamaron los choteó y ahora ya le pusieron la cruz. Pobechito... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: