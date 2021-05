Del saque somos carnecita... El pez por la boca muere. La ‘Mosca’ está pagando su boca en la Copa Libertadores. Empata o pierde y siempre juega bonito. La realidad le metió un señor cachetadón. Cada conferencia de prensa uno cree que dirige el City o Bayern. Y hoy ya eliminado quedó como un técnico bla, bla. Aquí obviamente se pasea porque los grandes siempre tienen a los más regulares del medio porque en el Perú no hay uno solo bueno, que podamos decir está para triunfar o emigrar a Europa. Por eso, hay que ser más cautos.

No puedes ilusionar a la gente declarando que eres competitivo y hay harto futuro en el proceso. Eso lo escuchamos hace más de 20 años. Allá perdió 2-1 con Racing, pero un poco más y estábamos para llegar a la final. Tres días después el modesto Central Córdoba le ganó a la ‘Academia’ en la Superliga. Y su DT no hizo tanta bulla. Sí, señores...

Por siaca, hay un entrenador argentino, que hizo un campañón el 2020, que no puede entrar al país porque tiene un chillón. Por allí viene y del aeropuerto lo trasladan a su ‘río’. El tenor no me lo han confirmado, pero se especulan dos: ‘violín’ o ‘mano larga’. Lo han llamado varios clubes, pero se hace el ‘mocho’. Espera que su representante arregle ese budín con pasas. Curuju...

Repasa la trayectoria futbolística de Bernardo Cuesta, goleador histórico de Melgar

El ‘Amigo de Marco Antonio’ y el ‘Chato’ que sufrió desengaños amorosos son bien irrespetuosos. No conocen ni mela la historia del equipo que manejan. Se portaron muy mal con ‘Chalaca’. Le ofrecieron tres días el cargo. O sea que prefieren a un ‘estafador’ que no lo conocen en ningún boliche, que a un hombre que ha dado la vida por esos colores y que siempre puso el pecho. Su función es la administración. Esa no es su casa ni su jardín. Ahora resulta que se ha convertido en una beneficencia para su familia y conocidos. Y todo porque pusieron un sencillo que con los intereses se ha transformado en una fortuna. Nadie controla la contabilidad. Así no es...

Me pasan la voz que la gente del final de la avenida Javier Prado va a tener que cambiar su lugar de chamba porque no cumple con los pagos. Deben varios meses a la empresa que da mantenimiento a las canchas de su sede playera y lo mismo pasa con los del comedor. Les han dado un ultimátum para ponerse al día o más ‘pallares con tallarines’. Cuidado que terminan entrenando en el puente Quiñones. Nooooo... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR:

El ‘chato’ que le encanta la chela halló su sitio y ya no micciona en la calle

El muchacho que le reza a Santa María se abrió de la rubia que lo veía como ‘cajero de banco’

‘Iván Cruz’ ofreció al ‘Toro’ que iba a potenciar a su retoño y no lo saca ni como suplente

El ‘chato’ al que le encanta la chela la está haciendo linda en la tierra de los camellos