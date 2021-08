Del saque somos carnecita... Por siaca, yo no soy general después de la batalla. Podemos pagar caro la no convocatoria de Carlos Zambrano. Los delanteros de Uruguay y Brasil son de otro lote. No confundamos Copa América con Eliminatorias. Los partidos para ir al Mundial son de otro nivel, de otra intensidad, de otro calibre. No voy a maletear a nadie a puertas de la fecha triple, pero lo visto hace casi mes y medio en el sudamericano es para estar preocupados. Lo peor fue la defensa. Con Advíncula y López o Trauco en las bandas no hay problema. Pero en la zaga fuimos un flan, una gelatina, una mazamorra. Algunos dicen: ¿Qué tanto piden al ‘León’ si no juega en Boca? Yo no lo defiendo ni soy su padrino ni hincha. Escribo con argumentos. Analicen sus partidos con la selección. Desde que tiene 18 años nunca jugó mal. Cada vez que se puso la Blanquirroja destacó y anuló con fútbol y taba a los bravos de bravos como Messi, Suárez, Neymar y quien se le paró al frente. Además transmite garra, coraje y huevos. Las dos o tres rojas que le sacaron dio ‘carne’ para los leones. Veo la reventada de Otamendi a ‘Ney’ en la final y nadie se escandaliza en Argentina, al contrario, lo felicitan y ponen de portada. Aquí levanta el codito y lo llaman ‘carnicero’. Así es...

Me pasan la voz que los ‘compra chicles’ de ‘Aladino’ han llorado de felicidad porque ya los perdonó. Es que el chato acabó molesto porque piensa que lo ‘centraron’ en la tele. Como la tramposería y el trago le gana, ya se olvidó del tema. La muchachada lo va a ‘secuestrar’ un día apenas acabe el choque con el Scratch. Se quieren reivindicar y le han prometido que no habrá celulares ni gente fulera como ese barbero largador. La gente lo engríe y quiere porque aseguran que es desprendido y mano abierta con los causas y ‘canallitas’. Curuju...

Waldir Sáenz, el mejor definidor de los noventa, como en sus buenos tiempos ‘pisa área’ en la radio. Chapa los micrófonos de ‘Campeonísimo’ y cada vez que puede les mete a los tobillos al ‘Pirata’ y ‘Pájaro’. Los hace saltar igualito como su jefe Carlos Alberto Navarro en las canchas. El ‘Tigrillo’ es el periodista deportivo más ‘canguro’ de la historia. Le soplaba la oreja en los Radioloros contra los Escribas y pedía su cambio. Le daba fiebre y le sudaba hasta su exñataza de purito miedo. Solo la pega de guapo en su programa. Nooooo...

Hay un run run que el ‘Pepón’ sobrevive en la ‘Academia’ porque fue inteligente y pillo cuando arregló. Ofreció vueltas olímpicas, torneos internacionales y solo ha dado dolores de cabeza y sancochado el hígado a los dirigentes. No se ponen de acuerdo para rescindir contrato. Lo tienen atravesado, pero tampoco le van a dar el gusto de regalarle el dinero sin trabajar. Parece que ya se hicieron a la idea de solo salvar la categoría. Asu...

