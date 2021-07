Del saque somos carnecita… Bajo a visitar a mis viejitos al Callao y, cuando ya me iba a subir a mi auto, me silban los vagos, mi ‘batería’, mis hermanos desde la esquina de mi barrio: ‘Bombardero, no la pegues de sano, tú también eres caminante y de aquellos’. La muchachada, gente de peso de mi época y más chibolos, estaba en joda y en debate.

El tema era: ‘¿Es mala persona el partidor?’, así que me acerqué. La mayoría, que son ‘diablillos’, estaba arañada por mi comentario sobre el zurdito que quiso atrasar al salsero con su cubana. Yo solo le respondí a un cargosote: ‘¿Qué harías si tu esposa te cuenta que yo le estoy tirando maicito?’. ‘Te mato’, me contestó. Lo dejé con la palabra en la boca y me arranqué.

Mis brothers saben que soy hombre de códigos y no tengo doble discurso. Los quiero y son mis hinchas. Hay millones de mujeres como para malograr la vida a una familia. Insisto, lo ajeno es lo ajeno. Y respetemos que nada cuesta. Sí, señores...

Me pasan la voz que la ‘Muela’ anda en coqueteos con una flaca que pasó una noche con el ’10′ de la enfermería. Ella responde al nombre de Giuliana y parece que se alejó del zambito y ahora apunta al marcador derecho. Parece que la cosa va en buen camino. Es que el marcador es todoterreno. En el blando no importa si eres picapiedra. Curuju…

‘Yoshi’ dijo presente en Ventanilla. Fue a un barrio sufridito y se portó con víveres y ‘acharló’ la cancha de fulbito de la zona. Con estos gestos su corazón trasciende. Además es buen padre y por eso le va bien en la vida. Se nota que está bien asesorado. Incluso compra inmuebles para vivir tranquilo en el futuro. Vale…

Angelo Caro y su presentación en Tokio 2021

Me avisan que el ‘Loquito del Rímac’ está estudiando una oferta que le han hecho llegar por uno de sus depas. Aseguran que el arquero, cuando tenía equipo, lo timbraban para pedirle cotización y mandaba bien lejos, pero ahora que nadie le para bola, la plata sale y no entra de ningún lado, ya está atendiendo. Rexuxa…

El ‘Chemo de los pobres’ tiene su mérito. Ya no es famoso, no juega al fútbol, trabaja en lo que puede y ahora estrena novia. Se trata de Elizabeth, quien no es cuerpona como las demás, mucho menos sale en las noticias, pero aseguran que el zambo ya duerme tranquilo. Ni a ella la buscan y a él menos. Así es... Me voy, soy fuga.