Del saque somos carnecita... Para ser ampayado o ‘centrado’ ya no necesitas de ‘urracos’ o que te sigan detectives. Ahora una fotito de un celular o un mensaje de voz o texto y frito pescadito. Por eso, la táctica de los tramposos es tener aisladas a sus parejas. Que tengan menos amigas, menos conocidas.

Ya me contaron que la ‘Muela’ se apeligró y solapa le dijo a su flaca que no acepte entrar a ninguna sala de ‘wasap’ que han creado las parejas de los peloteros de la era Gareca. Ha sido clarito con la muchacha, no la quiere ver en esa mancha, porque después salen cosas que ella no tiene por qué enterarse. Rexuxa....

Me cuentan que el ‘Ratón’ está apoyando a una marca de gorritos, los promociona en su Instagram y hasta ahí todo bien. Lo malo que no solo lo hace porque tiene buen corazón, aseguran que también es porque una simpaticona, que es modelo del producto, le interesa mucho. No es amor al chancho, sino al chanchazo...

ZAMBITO ESTA PÉRDIENDO LA CABEZA POR PAMELA

El que está perdiendo la cabeza, como lo hizo con una actriz, es el zambito que apellida como la ‘Ciudad de la eterna primavera’. Está de hincha de Pamela. Ella no le hace caso, pero la busca, le escribe, le pone ‘like’ a sus imágenes en las redes y quiere hacer los méritos para que le devuelva algún comentario o saludo. Dizque la señorita lo ignora mal, pero el jugador tiene fe en que le va a ganar de cansancio. Ayayayay...

Por si acaso, en las categorías menores de los ‘Poetas’, los profes están volando. Hace rato no ven sus sueldos y lo peor de todo es que el ‘Chato’, que es el hijo de ‘Plata como cancha’, nunca responde cuando lo timbran. Así no es... Me voy, soy fuga.

