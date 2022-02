Del saque somos carnecita... Feliz día de ‘San Valentín’. Un abrazo a los amigos de verdad, a los incondicionales, a los que no llevan tu sangre, pero son familia. También a las parejas que se aman y respetan. Los enamorados, esposos y novios que son leales. Uno mata por el otro. Que enaltecen el hogar y por sus mentes solo pasa acabar sus vidas de la manito.

Pero a los tramposos, ‘partidores’, mentirosos y las que engañan a sus maridos solo les digo que no tienen que celebrar ni mela. Pero como son ‘cara de palo’ igualito harán la fiesta. Otros primero cumplirán con la ‘canalla’ y después con sus caritas de huevo sin sal irán donde la oficial.

Y como no los puedo cambiar, un consejo: el ramo de flores es para la ‘patrona’. Y las guapitas que están solteras ya chequearon quién será el parroquiano, ‘sugar daddy’, hincha, sponsor o paganini que convocarán esta noche. El amor es lo más lindo de la vida. La ‘canallada’ un gustito pasajero. El que no sabe diferenciarlo, mejor que duerma con su almohada. Sí, señores...

Melissa Peschiera sobre Andy Polo https://www.americatv.com.pe/

La neta es que la ‘Ojitos hechiceros’ es un personaje de aquellos. Ha declarado que el ‘activador’ es el mejor ser humano que ha conocido y se aman muchísimo. Recuerdo hace unos meses, en una entrevista, decía que el ‘Gato’ era lo máximo, el esposo ideal, que entendía su carrera, que era lo más bello de la tierra. En conclusión, todos son perfectos, buenitos y sanos.

Ya ‘cuerneó’ al papá de su hija. Estoy seguro de que al actual le dará la misma medicina. La actriz me dice que come carne y la estoy viendo en el ‘Hornero’ con su plato en la mesa y no le creo. Y no va a ser...

EL REI VIVE COMO ESTRELLA EN EL SUR

El ‘Rei’ vive como estrella en el sur. El club le ha dado una casa con piscina por la que paga 5 lucas mensuales y un carro para que se mueva. El pelotero es el engreído del presi que tiene como cinco minas de oro y por eso paga capricho. De momento todo va bien porque está entrenando bien, pero algunos barristas que andan con fierro y son palomillas ya le advirtieron que pronto empieza la Liga 2 y no lo quieren ver juergueando. Esos no aguantan ‘floros’, en one lo sacan arrancado. Ayayayay...

Me pasan la voz que hay una persona no grata en Santa Anita. Los jugadores y trabajadores tienen una ‘Hilacha’ en la garganta que no la pasan ni con Gatorade. Dizque es el soplete del ‘Buque’. Le cuenta hasta quién va al baño y usa demasiado papel higiénico. Lo peor es que maletea como si fuese Klopp o ‘Pep’. Así no es... Me voy, soy fuga.

