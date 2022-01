Del saque somos carnecita... AsÍ que la ‘Ojitos hechiceros’ no aguantó más y declaró a los cuatro vientos su romance con el bailarín partidor. ‘Somos enamorados desde hace un mes’, confesó. Ese cuento es para los sanos y ‘cornelios’. Yo se las canté hace tiempo, para mí ese romance empezó por lo menos hace medio año. Cuando los ampayaron cariñosos en su camioneta ya tenían ida y vuelta. Esos dos están viviendo el momento, el fuego de la pasión y lo prohibido, el dame que te doy. La pregunta es: ¿cuánto tiempo durarán? Fijo que uno de ellos engaña al otro. Y no va ser...

SE POSTERGÓ EL ARRANQUE DE LA LIGA 1

Se postergó el arranque de la Liga 1 y la firme que se veía venir. La ola de contagiados está fuerte y solo queda cuidarse y respetar las normas de bioseguridad. Así que esos que aprovechaban salir a los entrenamientos para darse una escapadita para una ‘limpieza de cutis’, tendrán que estar guardaditos en casa. Ese virus contagia rapidito. Guarda ahí... Ya me contaron que el ‘Chato’ al que le encanta la chela ha comprado un ‘depa’ por el barrio ‘El Golf’, la zona más ficha de la ‘Ciudad de la eterna primavera’. Dicen que hasta ahora no le ha contado nada a la ‘patrona’. Algunos creen que es porque le quiere dar una sorpresa, otros aseguran que es su nuevo ‘nidito’ de amor. Hummmm...

Me cuentan que el nuevo gerente deportivo del puerto es el mismo que trabajó en un equipo de Chimbote con el mismo cargo y que por su culpa perdieron puntos en mesa. Aseguran que inscribió mal a dos jugadores y todo por hacer su chamba cuando andaba sazonado. Nooooo... Ya me enteré que el ‘Churrito’ llamó a dos empresarios y les ha dicho que le busquen equipo con urgencia. El muchacho cerró el año organizando campeonatos relámpagos de fulbito, pero con las nuevas medidas de salud sabe que ya no corre y por eso decidió volver a la pelotita. Además, su nueva conquista es exigente con los regalos y necesita ingresos para pagar capricho. Ese ‘man’ siempre ha sido paganini… Me voy, soy fuga.

