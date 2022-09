Del saque somos carnecita… Las cosas claras. La primicia que Jefferson iba a jugar el clásico la dimos aquí en la sección de deportes. Eso generó una pelea de dos patitas en un canal de cable. Lo peor es que el periodista, que se computa una eminencia en la profesión y no le ha ganado a nadie, ninguneó al comentarista que fue a la fuente a indagar por la noticia.

Que lo hayan paseado es otra cosa. Pero hizo lo que dice la regla. Ir donde nace el dato. En el periodismo, a veces, detrás del rumor esta la verdad. Hay que corroborar, averiguar, investigar, cruzar información y tener intuición para comunicar. Nunca desechar nada. Hay algunos que se alucinan lo que no son porque tienen pantalla. Cómo se extraña a Daniel Peredo en ese programa. Así es...

Ya me contaron que ‘La Pulga’ es bien generoso con una muchachita que vive en el barrio de Sagitario, en Surco. Dizque hace unos meses ella dejó de pasar angustias y anda calmada por la vida. Unos aseguran que la ayuda sin interés, otros que cuando viene a Lima, mínimo se escapan un par de horas donde no entran llamadas. Provecho…

ZAMBITO METE BUENOS CENTROS A FULANITA EN EL RÍMAC

Hablando de apoyo desinteresado, me pasan la voz que el zambito que armó un tono en un edificio de Miraflores y murió una chibola, sigue enviando buenos ‘centros’ a una fulanita de la cuadra 4 del jirón Francisco Pizarro, en el Rímac. Además, la señorita está tramitando su pasaporte, porque hay un run run que tiene que salir de viaje próximamente. Asu mar’e…

El ‘Loquito’ nunca emigró al extranjero, muchos menos recibió millonadas de dólares, pero cada vez que entraba un billete a su cuenta, sabía invertirlo y hoy, que ya no juega, vive de los ingresos que le dan sus depas alquilados. Por eso, viaja a dónde quiere y la pasa lindo cuando le da la gana. Actualmente está en Argentina, visitando causas y disfrutando de sus buenas decisiones en los bussinnes. Y no va ser…

Me avisan que el ‘Rei’, desde que llegó a Chiclayo, no cuida el físico. Es famoso porque va en busca de los lugares donde venden arroz con pato y por eso la balanza puja cada vez que se sube. Pensar que pudo ser figura en su momento y ahora solo pasa de un club a otro y de Liga 2. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.

