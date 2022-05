Del saque somos carnecita... Me pasan la voz que el vestuario de la rica Vicky está volando con este pechito y hoy les doy la razón. Ayer puse un dato incompleto y le di todo el crédito al ‘Pirata’. Conté que se reunió con las trabajadoras de mantenimiento del club y les regaló canastas con víveres por el Día de la Madre. Fotitos, abracitos, agradecimientos, él mismo era. Pero la realidad es que cada jugador colaboró con unas monedas para que las señoras se vayan felices. Pero eso yo no lo debería detallar. El argentino, si es solidario, debería utilizar sus redes para resaltar el apoyo del grupo, así como utilizó un en vivo para pedir a Mora por Corzo en la selección. Pero como se cree vivo, pillo, recorrido, se hace el sonsito y se lleva las palmas. Yo no entiendo cómo un parrillero lidera y batutea ese camarín. O sea los extranjeros mandan donde la mayoría son peruanos. Qué feo...

Por siaca, la ‘Pulga’ es hábil en el área y los negocios. Es top 5 de los mejores pagados en la MLS y además es emprendedor al mango. Visión de business y en one se apunta. En la época que las mascarillas estaban por las nubes, se trajo algunos contenedores de China y se ganó un buen drilo. Sus ahorros los invierte y les da vuelta al toque. Aprovecha los contactos que le ha dado el fútbol y también que su cuenta de verdes tiene varios ceros. Da gusto que asegure su futuro y su mundo no solo sea un balón. Vale...

EL MUDO ABRIÓ SU JOYERÍA

El que abrió su joyería es el ‘Mudo’, que tenía la rodilla de cristal y en la Liga 1 jugaba 4 partidos por año, pero cobraba completito su sueldo. Ahora produce cadenas elegantes con la insignia de todos los clubes de nuestro balompié y da la garantía que son de alta calidad y no se rompen como él en sus tiempos de zaguero. O sea hay que comprarle con total seguridad. Curuju...

Y la vi a Mirtha, la mamacita del vóley, junto a una cantante de salsa y otra de cumbia, comiendo harto y sin gastar un sol. Los venenosos cuentan que las artistas tenían canje en ese local de Larcomar y por eso fueron sin almorzar un par de días, para poder consumir todo lo que habían cobrado por publicidad. Esperemos que no haya subido ni un gramito porque está en su peso perfecto: esbelta y puros coquitos. Ayayayay...

El tío ‘Neneka’, desde que dejó de ser preparador de arqueros, anda full recurso. Ha organizado un torneo de porteros y así ganarse un billetito. Sabe que ya no volverá a ganar como cuando estaba con el comando técnico principal de la Blanquirroja. Es mejor sumar para que te agarre parado en la época de ‘vacas flacas’. Y no va ser... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR

‘El Churrito’ y ‘el Rei’ se olvidaron que chocaron con el mismo pantaloncito y ahora se abrazan como ‘hermanitos’

‘El Tigre’ mandó al sótano a un central que no dejó coja a la chica que invitó a la tierra del Chavo

Volante de la ‘bicolor’ le pide transmisión a su pareja cuando está con ‘guerreritos’: Ya lo engañaron, por eso se asegura