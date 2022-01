Del saque somos carnecita... La VERÍDICA que ‘La Pulga’ se está abriendo solo de la selección. Si el ‘Ciego’ soltó el dato es porque el ‘Tigre’ ya lo enterró 30 metros bajo tierra.

No le puedes decir no a la selección y justo ahora que nos jugaremos la vida para ir al Mundial. Igual, lo destruyen en las redes porque no hace goles con la blanquirroja. Asuuu...

Ya me contaron que el ‘Negro rockero’ se creía el firme con la tía blanquita que vive al final de la avenida Benavides. Como ella pagaba todos los gastos de cada salida, creía que era el ‘duro’, pero ella se cansó, se fue a Miami y publicó fotos con su barbón y lo dejó en el aire. Los ‘duros’ ya fueron. Qué palta...

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este miércoles 12 de enero en el primer Clásico del 2022 por las semifinales de la Supercopa de España. Conoce todos los detalles.

Me cuentan que el ‘Rey de los bloopers’ anda haciendo problemas en un edificio donde le han prestado un cuarto para dormir. Dicen que le dieron ‘hospedaje’ en un dúplex, pero el hombre alucinaba que era un ‘penthouse’. No le importaba que el espacio era pequeño y armaba sus buenas ‘huascas’. Ahora le han quitado el apoyo, lo desalojaron y anda buscando otro ‘búnker’ donde quedarse. Hummmmm...

ME AVISAN QUE EL ‘REI’ SE TIRÓ AL RÍO

Me avisan que el ‘Rei’ se tiró al río. Ya no cree que lo llame algún club de Primera y como la Liga 2 recién empieza en marzo, por ahora se dedica a la cocina. Prepara sus ricos platos en casa y no se hace paltas para ponerse el delantal en el almuerzo y la cena. Algunos aseguran que mejor se dedique a la gastronomía y ya olvide a la pelotita. Quéeee... Me voy, soy fuga.

