Del saque somos carnecita... La verídica que los filósofos de la calle tienen razón: Los tramposos no cambian, solo descansan. El ‘partidor’ Icardi es uno de ellos. El delantero del PSG no puede con el ‘gusanazo’ que lleva en la sangre y después de 7 años de estar casado con la modelo Wanda Nara, se fue de avance con una modelo. Esta vez lo descubrieron.

Ojo que ella le jugó mal al ‘Maxi’ López, quien metió a su casa al delantero chibolo y este se quedó con su mujer. O sea, esa relación nació prohibida, envuelta en el escándalo. En nuestra pelotita también hay varios que entran por los palos, destruyen hogares y no respetan códigos. Todo da vueltas. Ayayayyyyy...

Me pasan el dato que un exarquero, que pudo retirarse como ídolo y al final los hinchas le echaron la culpa por la desastrosa campaña de su equipo, no la está pasando bien. Parece que tiene problemas en casita, porque sus vecinos cuentan que a cada rato escuchan gritos e insultos.

Alianza Lima se proclamó como el ganador de la Fase 2 y confirmó su presencia en las finales por el título de la Liga 1. Los íntimos enfrentarán a Sporting Cristal en la lucha por el campeonato.

El hombre la pega de seriecito y asegura que todo marcha bien. Pero anda deprimido, porque ayer se le vio movido en una reunión y su barreta fue que estaba celebrando un título. Hummmmm...

El ‘Cacharrero del norte’ vive su mejor momento. Volvió a ser papá y ya está recuperado de una lesión. El muchacho vive tranquilo y dice que encontró la paz y estabilidad desde que practica yoga. Hace unos días se juntó con un ‘causa’ que también fue pelotero y le recomendó que siga su terapia, pero su amigo le dijo: ¿Y por qué eso no te ayuda a hacer goles? Plop...

UN ENTRENADOR NO TAN ‘CHIQUILLO’ CASI PARÓ DE CABEZA AL PARRILLERO QUE AFLOJÓ CON LA ‘MOSCA’

Ya me contaron que ese parrillero que aflojó con la ‘Mosca’ es faltoso al mango, pero recontra manco. No es la primera vez que la pega de palomilla. Hace unos años, en un partido entre chibolos en La Florida, se puso a insultar a jugadores rivales y un técnico exmundialista lo sacó al fresco y casi lo para de cabeza. El entrenador no era tan ‘chiquillo’, pero se le salió el barrio y tuvieron que agarrarlo para que no lo reviente por faltoso. Asu mare... Me voy, soy fuga.

