Del saque somos carnecita... La firme que mañana nos jugamos una final. Hay que entrar con los dientes apretados a la cancha, dejando todo en cada dividida y haciendo el ‘chocolate’ en el momento preciso, cerca al área rival. Escucho a varios sonsos decir que Uruguay será pan con mantequilla, porque llega sin Suárez ni Cavani.

Los charrúas siempre son durísimos con o sin estrellas, su clásica garra siempre aflora y eso de que será menos por jugar con jóvenes es para los ‘giles’. Esos te planchan con la cara y los reemplazantes del ‘Pistolero’ y el ‘Matador’ saldrán a comerse a los defensas y mostrarse a los empresarios. Así que nada de salir confiados. La casa se respeta y también hay que hacernos sentir. Con y sin balón. Sí, señores...

Por si acaso, la ‘Celeste’ llega encaballada porque en su calculadora apuestan a sacar la mayor cantidad de puntos en una fecha triple que ellos consideran la más accesible. Después de la ‘Blanquirroja’, enfrentarán a Bolivia y Ecuador en Montevideo. En cambio, en la próxima de octubre se las verán con Colombia, Brasil y Argentina. Ojalá que el ‘Tigre’ esté iluminado, arme bien su estrategia y no haga la del ‘Chavo’. Así es...

Hernando Cevallos, titular del ministerio de Salud, dio a conocer las condiciones que deberían darse para que los aficionados regresen a las tribunas en partidos por Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Para mí no hay dudas, en el ataque debe estar Paolo, que así esté con una sola pierna ‘paltea’ más a los defensas que la ‘Pulga’. En la volante creo que no hay problemas. En cambio, me rompo la cabeza en la parte de atrás. Solo queda alentar a los que salgan, espero que me tapen la boca. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

