Del saque somos carnecita... La verdad que queda vender humo o abrazarse a la esperanza. Yo estoy clarito que la tenemos brava para ir a Qatar. Los caprichos y errores de Gareca nos tienen en la lona. De 21 puntos hemos conseguido 5. Seguro que la gran mayoría del Perú ‘pepea’ por el pelucón en agradecimiento de que nos llevó al Mundial, pero insisto en que a mí no me gusta.

Es mi humilde opinión. Ahora habría que agarrar una racha de triunfos y la neta es que ni con Venezuela podemos agrandarnos y decir que es asequible. Ya quedó demostrado que Brasil con su equipo A, B, C y D se sobra en Sudamérica. Solo Argentina metiéndole intensidad y harta patada lo puede frenar. Nos hace una selección solo del Estado de Sao Paulo y nos pinta la cara. Le sobran jugadores de calidad. Sí, señores...

Hay debates y polémicas en las esquinas y medios. Todos me preguntan: ¿Guerrero o Lapadula? Paolo en su mejor nivel es titular indiscutible y no le hacen sombra. Gianluca por actualidad debe ser el 9. El ‘Depredador’ viene sin ritmo y anda lento y sin fuerza. Es comprensible por la operación que lo tuvo inactivo varios meses y porque la edad es la edad. El ‘Bambino de los Andes’ marca pases, se mueve sin pelota, aprieta, choca y golpea, y no es egoísta. Ha funcionado bien en la Copa América y en Quito ante Ecuador.

¿Pueden jugar juntos? Se van a tropezar porque son de similares características. Ellos necesitan que los alimenten desde las bandas o con volantes que se la pongan adelante con ventaja. Recuerden que Bielsa nunca puso juntos a Batistuta y Crespo, dos ‘bestias’ del gol. Curuju...

TE VA A INTERESAR: EL PELOTERO CREE QUE ESTA VEZ GANA SÍ O SÍ, PORQUE LA DOÑA ESTÁ SOLITA

NO ENTIENDO LO DE LUIS ADVÍNCULA Y CHRISTIAN CUEVA

Hay dos casos que me llaman la atención. Primero lo de Luis Advíncula. No entiendo que corra como loco para que luego la toque atrás. No es un puñal por su zona. Tiene velocidad y potencia, pero no la aprovecha. Hay un cartel en tres cuartos de cancha con un letrero: stop. No desborda, no pasa, no hinca hasta la línea. Ha involucionado y eso le puede traer problemas en Boca. Allá analizan el mínimo detalle. Hasta un niño de 6 años te habla de táctica. Y no va a ser...

Lo segundo es Christian Cueva. Su producción es bajísima. En una empresa cuando los números no dan resultados te despiden y te botan como una mela. ‘Aladino’ no reacciona. Un partido juega mal, otro regular, otro ahí nomás. La barreta o excusa es que no hay otro mejor. Se ha empecinado en pararse en seco de espalda, cubrir el balón y hacer teatro con los brazos. Eso no sirve. Hace dos temporadas, Neymar se peleó con el alemán Draxler, su compañero del PSG, quien en la cancha le reclamó por ser amarrabola.

El brasileño lo mandó a callar y lo ‘mató’ en el vestuario: “¿Quién eres tú para hablar conmigo? Solo has dado pases hacia atrás”. Y de eso se trata. El volante o delantero que no habilita ni tiene gol es pan con relleno y camote. Rexuxa...

LO POSITIVO DEL PERÚ VS. URUGUAY

Lo positivo de la noche del jueves es lo de Cartagena y Callens. Wilder se enseñorió. No hizo sentir el cambio por Tapia. Fuerte, temperamental, criterioso y preciso. También lo de Alexander es meritorio. No se salió de su molde. No tuvo fallas. Despejó por arriba y abajo. Ya lo de Marco López es una realidad. Borró del mapa a Miguel Trauco. Marca y ataca bien. La zurda es mentirosa y batalló con Nández y Valverde. A ninguno lo dejó centrar. Toca relajarme porque mañana o acabo feliz porque hay remotas chances o triste porque nos despedimos de las Eliminatorias. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

TROME | Venezuela fue recibida como en casa ( América Deportes