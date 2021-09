Pisa Pelota: La terquedad de Gareca nos han hecho perder puntos importantes y claves para ir al Mundial

Del saque somos carnecita... Perdimos 2-0 ante Brasil y la culpa es exclusivamente de RICARDO GARECA. Su terquedad y caprichos nos han hecho perder puntos importantes y claves para ir al Mundial. Se acordarán de mí que esto nos va a costar caro al final de las Eliminatorias. Que Santamaría haya fallado grotescamente ante Uruguay y Brasil no es totalmente su responsabilidad. Me pregunto: ¿Quién lo pone? El entrenador. Todos éramos conscientes de que la defensa era el punto más bajo del equipo, que era una gelatina, una mazamorra, un flan.

En la radio, televisión y diarios remarcábamos ese detalle. Si eso no lo ve el batallón que conforma el staff del ‘Tigre’, entonces no sirven. Somos campeones para equivocarnos, para hacer la del Chavo. En una palabra, los payasos del continente. Sí, señores... Yo prefiero uno que regale ‘taba’ a otro que regale goles y partidos. Lo de anoche ha sido terrible. Un equipo muerto y sin alma. No venga con que la luchamos, guerreamos, competimos o llevamos peligro. El ‘Scratch’ ni se despeinó. Corrió a voluntad y solo aceleraron para que se vayan sudaditos a las duchas. Neymar se dedicó a calentar las bolas y punto. Parece que les caemos bien porque no nos querían golear. Daba la impresión de que no la metían de pena. Se dedicaron a jugarla de cuca. Nada más. Suficiente para pintarnos la cara. Fue una pichanga de ‘patas’ de jueves.

No vendamos lo que no es. Curuju... Renato Tapia tuvo la oportunidad para demostrarle a Roberto Palacios que estaba equivocado, pero el rendimiento del equipo le dio la razón al ‘Chorri’. Este muchachito está desubicado, agrandado. Yo lo escribí hace un par de meses, hay un volante que anda muy alzadito porque el dato me lo pasaron del vestuario. Y salieron las pruebas a la vista. Se computa un jugador top, pero no lo he visto con la camiseta del Barcelona de España, Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Bayern, Juventus o PSG. Se cree con derecho de faltar el respeto y enfrentarse a colegas y glorias del fútbol. Ese ingenio y velocidad en las redes sociales no los reflejó ayer en el campo. Se distrae en cosas que no aportan a la selección. La humildad lleva a lo más alto. Así es... Si me piden una opinión del uno x uno del equipo, solo se salva Marcos López. El zurdo sufrió por momentos en el primer tiempo porque Cuevita no lo ayudó en la banda. Lo comenté en el ‘wasap’ de la sección de deportes en el entretiempo y no salió en el complemento. Christian es impredecible. No sostiene una regularidad. Su fecha triple: mal, excelente y desastroso. El caso de Luis Advíncula es llamativo. Empieza como un rayo y acaba como una carcocha. Eso de que vuela como el Halcón es floro. Sus primeros 5 minutos de cada cotejo son asombrosos. Luego se desinfla como la ‘Muñeca de plástico’. Eso de ‘next’ tiene que metérselo en la cabecita para que pase y pase por la raya porque un poquito más y es un cono. A Callens a veces le falta calle. Se come un brazo de Neymar porque lo ve tierno. Tiene que ir con cara de perro y nada de pedir y dar explicaciones. Da y recibe calladito. Pero en líneas generales su actuación ha sido aceptable. Ayayayayy... Yoshimar Yotún anda irreconocible. Ni el 20% de lo que puede ofrecer. Impreciso, previsible, sin sorpresa. Muchos pases laterales y poca profundidad con su servicio largo. A Christofer Gonzales la canchita le quedó grandísima. No sé si su presencia era para marcar, organizar, taponear o generar. Lo que le hayan indicado no lo cumplió. André Carrillo se enredó en sus ideas, pero intentó. Es complicado hacer daño cuando no hay volumen ofensivo. Por eso Gianluca Lapadula solo estuvo en la foto cuando entonaron el himno. No le dieron un solo balón limpio. Primero tenía que fajarse con cuatro peloteros y encima con pinta de luchadores de UFC.

Los cambios no sumaron ni restaron. Pienso que Gabriel Costa es útil y necesita más protagonismo. No le quema el balón y encara sin miedo. Wilder Cartagena siempre impone carácter, Edison Flores se mostró voluntarioso, Raúl Ruidíaz es la yapa de la Tinka y lo increíble es que le llegaba al ombligo a Militao y Veríssimo. Y hay que ser honestos con Cristian Ramos, esta vez no hizo el ridículo. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

