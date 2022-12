Del saque somos carnecita... ‘Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego, desde el cielo lo podemos ver, con don Diego y con La Tota, alentándolo a Lionel’, es el hit preferido de Messi y que suena en Qatar y tararean favelas, barreadas, islas y todo el planeta.

La neta que la Scaloneta derrotó 2-1 a Australia y por un rebote pasó un sobresalto al final. La zurda del mejor de todos los tiempos y el guante de ‘Dibu’ puso a la Argentina en cuartos de final. Y sigo poniendo mi fichita a la albiceleste. Esta selección es diferente, cuando se la cree y se agranda, ay mamita. No es una corazonada. Creo que se ha hecho fuerte de la cabecita.

Y eso va de la mano con su juego y levantada de nivel de varias figuras. Mereció más goles contra México, Polonia y los ‘Canguros’, pero el fútbol es caprichoso, es rebelde. Ayer tenía todo controlado, el tercer gol, el cuarto y quinto estaban cerquita, pero un champazo casi le malogra la fiesta y pudieron surfear la ola. Sí, señores...

Actuación legendaria de Leo en su partido mil como profesional. No hay un jugador en la historia que haya regalado tanta magia, durante más de 15 años y que tenga esta vigencia. Es la ‘Rutina de lo extraordinario’, como repite el periodista Juan Pablo Varsky, un crack en sus comentarios.

Ayer se puso al equipo en el brazalete, en la barba, en sus botines. Tiene 35 ‘maracas’ y driblea, engancha, amaga como un pibe de 17. Esa reverencia que hacen en las tribunas, bares, plazas, butacas, sillones y donde lo disfruten, jamás se ha visto. Así que no me vengan con que Cristiano está en el mismo podio. No le falten el respeto al balón. Acepto que es un goleador brutal, con mentalidad ganadora, hasta que es pepón, pero bájenlo del trono. Messi, Maradona y Pelé. No hay más. Usted ponga en el orden que quiera. Así es...

Quedó demostrado que la frase de Gareca: ‘Tuvimos un mal día en el repechaje’ es un tango más del ‘Tigre’ que le quedó grande el buzo en esa instancia. Yo era de los que pensaba que en dos partidos eliminábamos a Australia y me equivoqué.

Quedó demostrado que no son ‘pintabuques’ ni ‘pan con relleno’. Con su estilo es un cuadro durísimo, vertical, aplicadito y fuerte. Así que hay que olvidarnos de que ese medio cupo de las Eliminatorias es de alivio. Los asiáticos son un dedo en la oreja, en la nariz. Miren el Mundial. Japón y Corea se han tumbado a Alemania y Uruguay. Le han ganado a España y Portugal. Recemos que Sudamérica choque otra vez con Nueva Zelanda. Igual vamos a sufrir. Curuju...

Está es la Copa que está para cualquiera. Los pequeños detalles los marcarán los entrenadores. Las mínimas fallas las aprovecharán los jugadores. Es tanta la presión dentro y fuera de la cancha que la pizarra es clave y la tribuna empuja.

Scaloni es uno más en su selección. Luego del triste debut no se equivocó en nada. Es el que mejor lee los partidos. El que replantea perfectamente en pleno juego. Y la ‘chunta’ con las alineaciones y cambios. Es un plus y que siga así hasta el choque 7. Viene Países Bajos y no me asusta, pese a Van Gaal y sus estrellas. Fue engañoso el 3-1 ante Estados Unidos que se ganó solito. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

