Del saque somos carnecita... Desde ahorita se las canto, Barranquilla será un infierno. No solo por el calor, sino también por la presión de todos lados. Los colombianos saben que deben sumar tres puntos sí o sí. No les queda otra. Así sea con un gol en el minuto 95.

Las Eliminatorias son una ‘guerra’ y jugarán con todo ante Perú. Habrá un calor entre 28 y 30 grados, encima solo podrán comprar entradas mostrando la cédula de dicho país. No desean ni un peruano, ni hincha ni periodista, en el ‘Metropolitano’, que tendrá el cien por ciento de aforo. Así que desde ya hay que prepararse, los ‘sanos’, ‘giles’ y ‘blanditos’ no pintan para este encuentro. Sí, señores...

La firme que con tantos contagios, el ‘Tigre’ debería ordenar una ‘encerrona total’ en la Videna. Hay algunos ‘angelitos’ que no se les puede dar ni un ‘cachito’. Basta que haya un positivo para que contagie a los demás y se traiga abajo toda la chamba.

Estamos a solo 9 días del trascendental partido con Colombia y quedaría poco tiempo para recuperar a algún infectado. Hay que desayunar, almorzar y cenar pensando en fútbol, nada de pensar en la trampita o alguna modelito, sino ver videos de cómo parar a Cuadrado, Díaz o Quintero. Hay que mentalizarse como en la anterior fecha doble: son seis de seis. Quiero que me tapen la boca. Y no va cher...

EL ‘CHATO CHELERO’ ANDA PREPARANDO TODO EL TERRENO

Ya me contaron que el ‘Chato chelero’ anda preparando todo el terreno con su causa, el ‘profe’ de ‘Nocheto’. Dicen que ya le consiguió una amiga de nombre Génesis, nacida en Venezuela y con pinta de anfitriona. El tío hace la chamba completa, pone los depas a su nombre y ahora también le consigue el personal. Curuju...

El ‘Loquito del Rímac’ está sintiendo la pegada de tanto tiempo sin jugar. Ha contratado un par de punteros para que le hagan trabajo personalizado de entrenamiento de arquero. Pero no ha buscado gente de Miraflores o San Isidro, sino del Rímac, de una zona donde la hora no pasa los 25 soles y todavía trabajan en una cancha que casi no tiene grass. Sabe que todo sale y está ahorrando al máximo. Así es...

La firme que el mundo está al revés. Ese técnico del equipo femenino al que sacaron por estar haciendo travesuras con una de sus pupilas, ahora se ha puesto el buzo en La Florida. Dicen que lo primero que hizo fue pedir como refuerzo a la muchacha con la que tuvo el roche. Quéeeeee... Me voy, soy fuga

