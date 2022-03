Del saque somos carnecita... Hoy arranca el mes más importante para los seleccionados y hay que dejar la joda y concentrarse en las dos finales que tenemos ante Uruguay y Paraguay. La mayor preocupación es Yotún, quien es clave en el armado de la Blanquirroja.

Anda sin equipo, no juega más de dos meses y todo por culpa de ese patita que era el ‘chupe’ del ‘Bombardero’. Repito, las Eliminatorias son una guerra y los charrúas hace rato que empezaron a jugar contra nosotros.

Desde ya el ‘Tigre’ debe chambear harto con la cabecita de los jugadores para mentalizarlos y no caer en provocaciones, porque ese ‘Centenario’ será una caldera.

La consigna es una sola: seis puntos de seis. Nada que no hay uruguayo cobarde ni otras hueveras que repiten los sonsos. Vamos con todo. Sí, señores...

‘IVÁN CRUZ’ TENÍA ARRIMADO A ‘TITO’

Todo se sabe. Ahora que ‘Tito’ la está rompiendo con la crema se ha hecho más fuerte el rumor de que ‘Iván Cruz’ lo tenía arrimado porque prefería alinear a un ‘roto’ que no le hacía goles a nadie. Todo por causa del empresario del pelotero que pagaba su peaje puntual todos los meses. Huuummm...

La firme que al cuñado del ‘Orejas’ alguien le tiene que hacer entender que no es Di María ni Mbappé. El hombre ha recibido ofertas del torneo local, pero alucina que sigue jugando en China y cree que acá le van a pagar lo mismo. Cuando los dirigentes escuchan sus pretensiones le cuelgan el celular. Por ahora, como no tiene apuros de billete, se da el lujo de botarse. Curuju...

Ya me contaron que ese ‘Mameli’ se cree guapo, faite, se pone en plan y arma líos a cada rato. El parrillero alucina que está en su chacra y puede hacer lo que le da la gana. Solo le recuerdo que hace un tiempo salió corrido del país por pegalón. Otra vez ya no te la llevarás de alivio... Me voy, soy fuga

