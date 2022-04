Del saque somos carnecita... Pasan los días y las Eliminatorias ya son historia. Ahora todas las baterías se cargan con el repechaje. Hay dos meses y medio para que el comando técnico revise, estudie, analice y anote cada detalle de nuestros posibles rivales: Australia o Emiratos Árabes.

Hay tiempo suficiente para que no se escape ni mela. La chamba es enviarle a cada seleccionado cómo se para cada uno de esos países, los movimientos de cada jugador porque la neta es que son NN. Eso no quiere decir que son ‘pan con relleno y camote’. Recuerden que Perú, por apellido y clubes, está por debajo de Colombia, Chile, Paraguay y hasta Venezuela. Así que, por favor, harta humildad. La información es poder y no nos veremos sorprendidos. Que no nos eliminen por botados, desinformados ni sonsos. Sí, señores...

Por siaca, no soy ‘patín’ ni skateboard. Mi deber es solo con la verdad y no con un sobre manila lleno de cocos. Carlos Zambrano es garantía total en la defensa. Solo recibimos 2 goles en cuatro partidos bravos y en instancias donde el balón quema: Uno con Ecuador en Lima y otro en Montevideo.

Ni en Barranquilla ni contra Paraguay nos anotaron. Hay que reconocer que el ‘León’ impone respeto con delanteros top y además le da jerarquía al equipo. También es cierto que hace una buena dupla con Alexander Callens, quien es el que mas ha evolucionado en el vestuario.

El zaguero del New York City poquito a poquito irá corrigiendo algunos desajustes. Pero ambos dan miedo. Tienen cara de ‘malditos’. Disculpen la expresión, pero es un argot criollo que se utiliza en el fútbol. Vale...

Pude ver un video en un noticiero donde Cuevita baila salsa en una discoteca la madrugada del miércoles y los asistentes le hacen barra y coro. Y bacán porque se lo merece, porque una alegría así hay que disfrutarla, ya que solo dura un ratito, sobre todo para los convocados.

El chato es un espectáculo y un forajido en la pista. Hace la de ‘cuca’. Se hace querer porque es de barrio, de pueblo. Todo perfecto, pero hay que cuidar el cuerpo. Me imagino que ya acabó el recreo porque toca cranear cómo vamos a Qatar 2022.

También estuvo Yotún en la reunión y seguro que se vacilaron porque son chicos alegres, juguetones y pilas. Soy sincero y lo que no me cuadró mucho es la presencia de André Carrillo, a quien considero el Neymar o Messi de la blanquirroja. La ‘Culebra’ está lesionado de la rodilla, es duda el 14 de junio y creo que rumbear no le ayuda a su recuperación.

La única forma que llegue a ese momento histórico es con una excelente rehabilitación y buen descanso. Así es... En el anterior proceso acumulamos 26 unidades y en este dos menos (24), pero con la diferencia de que la mesa no nos dio la mano ni regaló un walk over.

UN REPUNTE BRUTAL

Si Ricardo Gareca logra que vayamos al Mundial, simplemente sería asombroso y que le pongan un cheque en blanco para la renovación. Con una Liga 1 de pobre nivel y sin gente en las mejores ligas nos ha llevado a sonar en el planeta.

Para ir a Rusia era el volver a la máxima fiesta después de 36 años y el país se desbordó de la emoción. Lo de ahora ha sido un repunte brutal porque estábamos afuera en la quinta fecha. Hoy estamos a hora y media de inscribirnos otra vez en la gloria. Si lo logramos, para mí tendrá un sabor diferente. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

