Del saque somos carnecita... ‘La peor Copa de todos los tiempos... que felizmente nos regaló una gran final. Felicitaciones a Argentina’. Luego se desvivió con Mbappé: ‘Este chico es irreal. Qué futuro más brillante te espera. Increíble’, Katia Aveiro, hermana de ‘CR7′. La portavoz del ‘Bicho’ que la pilotea cuando no puede escribir ni pronunciarse.

La neta es que a ambos está por reventarles la peritonitis y llenarles de pus el estómago. O han tomado algo para la acidez, gastritis aguda, úlceras crónicas o diverticulitis en el colon. Por el esófago deben estar devolviendo la comida. Cero grandeza. Nada de reconocimientos. Una mezquindad total.

Les jode que Lionel Messi haya llenado el cartón y sea el mejor de la historia. El luso es un goleador brutal, pero jamás estará en el podio de Maradona, Pelé, Cruyff, Di Stefano, el brasileño Ronaldo, Romario y otros bravos de bravos.

Y como persona, es un ‘niño’ caprichoso, malcriado, aniñado y maleducado. Por eso, sus compañeros de Portugal y equipo no lo bancan. Le dan con la coba. Sí, señores...

Anécdota de 'Periquito' Chiroque cuando se fue a probar en Atlético Grau de Piura. La fe de Cuto.

Son 67 próceres y dos d10ses los que dieron una vuelta olímpica con la albiceleste: 78, 86 y 22. Diego y Leo serán un debate de por vida. Para los antiguos y los casetes de VHS, el ‘Pelusa’ es lo máximo. Para los jóvenes y las redes, Leo es extraterrestre.

Cada grupo tiene su argumento y lo va a defender con sangre. Lo que nunca se ha visto es que millones de personas hayan rezado tanto para que la ‘Pulga’ cargue la Copa más preciada. Es algo único y diría hasta irrepetible.

Pobres, ricos, famosos, colegas, deportistas de otras disciplinas, políticos poderosos y los pueblos más lejos del planeta soñaban con esa foto que se hizo realidad y viral en el Lusail de Doha. La cadena de plegarias llegó a los oídos del Señor y adelantó la Navidad. Y no va ser...

LA HUMILDAD DEL 10

¿Y hay una sola razón para este fenómeno? La humildad del 10. Nunca borracho ni con otra mujer que no sea su esposa, ni poses de divo. Antonela, la líder y que hace los ‘goles’ en casita, refleja una sencillez increíble. Su polito alternativo de su país, sus jeans con hueco y unas zapatillas normalitas en la final o cada partido.

Sus hijos siempre jugando o conversando entre ellos, en el campo, interactuando. Nunca distraídos con un celular o tablet. No es alucinada como otras que van a los estadios vestidas para desfilar por las pasarelas de París, Nueva York, Bruselas. Esta familia contagia ternura y la gente se ve identificada. Así es...

El fútbol es cruel, es una verdadera mela. No tiene sentimientos ni corazón. Es como la trampa que solo le interesa una cosa: resultado u objetivo. Tampoco es matemáticas porque 2 más 2 es tres. Uno a veces es mejor que 3. No hay lógica. La ‘Scaloneta’ dio un baile a Francia y por un poquito se queda sin nada.

En sesenta segundos, un morocho hizo la fiesta y casi voltea la torta. Estuvieron a un remate de ser bicampeones de no ser por el botín de ‘Dibu’ Martínez en el minuto 123. El portero destronó a Pumpido y Goycochea. El ‘Pato’ Fillol es inigualable. Y no quiero olvidarme de esos ‘mala leche’ y resentidos que aseguran que todo estaba arreglado en Qatar, solo les digo que ya no podrán cambiar la historia.

Chequeen las repeticiones de los siete partidos y se darán cuenta que merecieron el título. Deschamps, entrenador galo, es un buen perdedor por sus declaraciones. Götze, que metió el gol del triunfo de Alemania en el 2014 en el Maracaná, se rinde ante los nuevos monarcas. Eso es ser calidoso, don de gente. Allí lo dejo... Me voy, soy fuga.

