Del saque somos carnecita... ‘Zambrano me quiso romper las piernas’, calientito lo acaba de declarar Robert Lewandowski, que junto a Erling Haaland son los mejores ‘9′ del mundo. Ya hace unos años había dicho: ‘Sergio Ramos y Zambrano son los defensas más duros que me marcaron’. O sea que no olvida los tremendos duelos con el peruano. Quedó clarísimo que a los goleadores y atacantes, por más bravos que sean, les duele la pierna fuerte. De reojo miran cuando viene con fuerza un central o marcador. Y aquí lo matamos al back de Boca Juniors. Yo me identifico con el ‘León’ a pesar de que no jugué a nivel profesional. Me transformo en un campo y por eso en las ligas, interescolares, pichangas de fulbitos y hasta en los choques de ‘escribas’ y ‘radioloros’, me respetan y respetaron. Se me fue la ‘lancha’ varias veces, sí. Pero nadie puede llenarse la boquita de que me bailó ni dibujó. Yo no creo en colegas, compañeros, amiguitos de infancia y de colegio, ni sangre, ni nada. Eres tú o yo. Los lunes me agarro a tabazos con mi hermano y mi gente que camina conmigo y después no pasó nada. Y esto siempre ha sido así. No descubro la pólvora. Sí, señores...

Les voy a dar un ejemplo que en la cancha no existen los sanos ni el fair play. En el Clausura del 2003, en la cancha de Lanús, hubo un clásico Independiente-Racing. Se pelearon mal Gabriel y Diego Milito, quienes dormían en el mismo cuarto en la vivienda de sus viejitos. Le mostraron amarilla al zaguero por jalar de la camiseta al ‘Chaco’ Torres y el delantero se comió al árbitro Elizondo para que lo expulse por ser último hombre. El ‘Gaby’ ‘put...’ a su hermano, a su propia madre. Se agarraron de boquilla en la cancha, la siguieron en el control antidoping y la remataron en su casa. El papá tuvo que ‘parcharlos’ para que se dejaran de hueveras. Ayayayayay...

ALEXANDER CALLENS ESTÁ INVIERTIENDO

La neta que Alexander Callens está actuando con madurez. Me cuentan que ya sacó a su familia de San Judas Tadeo del Callao y sus inversiones son comprar departamentos en zonas fichas para en su retiro vivir de los alquileres. Sabe que los inmuebles no chocan y cada año suben de precio. Está cumpliendo todas las promesas que hizo cuando era ‘sufridito’ y se iba a pie a los entrenamientos de la ‘Misilera’. Vale...

Por siaca, en un club de la zona más pituca del puerto hay un pata que anda con la sonrisa todo el día. Algunos creían que era risueño, pero muestra los dientes para todo, incluso cuando le llaman la atención. Le han empezado a hacer reglaje y ya se dieron cuenta de que su buen humor es artificial, que es producto de un cigarrillo chiquito y bota harto humo. Nooooo... Me voy, soy fuga.

