Del saque somos carnecita... ‘Pase maestro, lo estábamos esperando’. Cuentan que con esa frase Diego Maradona recibió a Ricardo Bochini en el campo ante Bélgica por las semifinales de México 86′. Entró en el minuto 40 del segundo tiempo. Dicen que fue un pedido del ‘Pelusa’ a Carlos Salvador Bilardo. Su sueño era jugar con su ídolo de infancia.

El ‘Bocha’ participó un ratito en el Mundial. Tocó cuatro veces la pelota y tres fueron pases del genio. Empiezo de esta manera la columna porque con la ‘Scaloneta’ pasan muchas cosas similares. El DT mandó al ruedo a Dybala, Foyth y Correa que no habían debutado en Qatar. Solo falta la cereza el domingo con una tarde Messiniana. Sí, señores...

No me voy a cansar de reventarles ‘cuetes’ al staff técnico de Argentina y no me subo al coche. Los destaco desde las Eliminatorias. Todos son unos ‘monstruos’. Con más de 50 partidos como jugadores con la casaquilla de su selección y vivencias por Europa.

Además que se han preparado en las aulas para ser entrenadores y no parrilleros ni desconocidos, como esos que contratan en el Perú. Lionel Scaloni, Pablito Aymar, Walter Samuel y Roberto Ayala son los que maquinan cada partido, cada batalla.

Messi en conferencia los resumió así: ‘Te cuentan antes qué va a pasar y se da. No te desesperas porque estamos preparados. Nos preparan cada detalle’. Esa flor que la agarre Ricardo Gareca que nunca cambiaba de planteamiento e intérpretes. Así es...

No hay casualidades en la vida. Hay cositas que te hacen pensar y parecen que ya están escritas por el destino y Papalindo. Cuando se lesionó Gio Lo Celso antes de la Copa del Mundo era un drama porque era el socio ideal de Leo y todo era lamento. Eso sirvió para que Mac Allister asuma su rol y lo hace inclusive mejor.

Luego vino la derrota frente a Arabia Saudita y hubo un terremoto grado 8 y cambios obligados por bajo rendimiento. Enzo Fernández por Leandro Paredes y Julián Álvarez por Lautaro Martínez. Esos tres le han dado color, jerarquía, fútbol y corazón a los gauchos. El cartel de favorito se lo descuelgan. Chambean como obreros cada dividida, corrida. Son obreritos con frac. Solo el distinto, el diferente, el mejor del planeta, dosifica energías. Que las necesita cuando pica y destruye cinturas, caderas. Rexuxa...

El 3-0 a la subcampeona del mundo de Luka Modric refleja lo ocurrido. Para mí no es abultado el marcador. Eso sí, cuando empezó el choque, estaba palteado porque Croacia manejó el balón por un cuarto de hora. Todo era estrategia. Toma la pelota y regálate. Cayeron en la trampa y de contragolpe, de su propia medicina, se lo almorzaron con todas las cremas.

Messi es genial, inmenso, gigante, único, irrepetible. Verlo es enamorarte del fútbol. Es feliz porque hasta los extraterrestres lo aman y porque sus compañeros se matan por él. Lo del chamaquito del Manchester City, su acompañante de ataque, es formidable. Es un animal, una fiera, un tractor. No me interesa si toca Francia o Marruecos.

Argentina es un equipo, una sola idea. Una selección inteligente. Un entrenador sabio e informado. Hace daño por el medio, por las bandas, por donde ordene su líder. Solo falta una parada. Estamos en las manos de D1OS. Así es... Me voy, soy fuga.

