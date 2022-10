Del saque somos carnecita… Me pasan la voz que lo agarraron de cholito al volante chelero de la selección. No lo dejaron entrar al concierto de Daddy Yankee. Rebotó como cuando era ‘michi michi’ con las mujeres. Lo ‘parcharon’ en one en la puerta del Estadio Nacional. La pregunta es: ¿Le vendieron tickets ‘truchos’? La cosa es que igualito lo tiraron para atrás junto al cebichero y tres patas. Dizque anda de vacaciones y en las próximas horas viajará con la familia. Sí, señores...

La neta que el ‘Chemo de los pobres’ se mete a todos los negocios posibles. Estuvo ‘tronqueando’ entradas VIP para el espectáculo del portorriqueño, eso sí todas legales, y ‘chapó’ el 20 por ciento. Así es… Ya me contaron que el ‘Loco gordo’ recayó con el trago. La última salida del ‘Cristo Moreno’, el día que se guardó en La Vicky, el hombre fue a rendirle su homenaje y después se reunió con sus causas en un ‘hueco’ de la avenida Iquitos y brindó hasta el otro día. Tiene derecho y puede hacerla porque ya no es deportista de élite. Ahora que disfrute de sus ahorros y lo que le dio el fútbol. Así es…

LA MISILERA ANDA DE MAL EN PEOR

Me avisan que una de las razones por la que la ‘Misilera’ anda de mal en peor es por la gestión de un gerente ‘metrosexual’, que en aquella rumba que se organizó en el norte del país y se ampayó a un ‘Gato’, él fue quien puso la primera ‘chela’. Si el jefe no impone respeto, todos están de más. Hummm... Me voy, soy fuga.POR:

