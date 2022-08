Del saque somos carnecita... La verídica es que lo dejaron globo a Carlos Zambrano. Aquí les cuento el detrás de cámaras. En pleno partido ante Racing, Darío Benedetto le llamó la atención y cuando acabó el primer tiempo metió un café directo para los centrales: ‘Estamos mirando en los centros’. Camino al vestuario, el ‘León’ iba adelante y el parrillero seguía hablando, echando la culpa del mal primer tiempo a toda la defensa.

Entonces el zaguero voltea y le responde, porque los chibolos del equipo estaban calladitos: ‘Hablas como pendejo y no haces nada arriba, ni un gol anotas’. El delantero no paraba de maletear y cuando el chalaco gira para retarlo en el camarín, el argentino de ‘tercio’ lo revienta de lleno en la cara.

El central se le fue encima y los compañeros y la seguridad tuvieron que agarrarlo. Allí no valen las disculpas. Así como lo chapó con la guardia abajo, tiene que curarlo. Y de allí después del 1-1, que venga lo que tiene que venir. Es una cobardía. Los varones adelantan de frente y no por la espalda.

Lo conozco al ‘León’ y no se irá de Argentina hasta dejarlo ‘mostro’. No hizo la bronca después del partido, porque la gente lo iba a separar. Pero les aseguro que le va a buscar mote y de allí contaremos otra historia. Solito lo va a agarrar para que se destraben y nadie lo defienda.

Y merecido lo va a tener ese argentino que no recuerda que por su culpa Boca fue eliminado de la Copa Libertadores. Se perdió dos penales en la revancha con Corinthians y hartos goles cantados en la llave.

Además, el grupo ya lo volteó de ir a tirar a la gente con los directivos. Es ‘malaleche’ al mango, sino pregúntenle al chiquillo Almendra, al arquero Andrada que se marchó a México, a Izquierdoz que lo tiró en cancha y otros más. Sí, señores...

EL ‘10′ QUE NUNCA JUEGA

Ya me contaron que el ‘10′ que nunca juega sabe que está en los descuentos con la pelotita y por eso ahora todo lo ve inversión. Dicen que el ‘Solcito’ le metió el ‘bicho’ de los temas inmobiliarios y parece que empezará a meter billete en esos business. De momento, utiliza sus redes sociales para promocionar propiedades que son de primera y valen un billetón. Lo ven más en las redes que en el verde. Nooooooo...

Hay un run run que el ‘chato’ que le encanta la chela está volando porque sus ‘causas’ organizaron un evento, usaron su nombre y no le mandaron su parte. El hombre es generoso con su gente, pero no acepta que lo arrimen, menos que hagan negocios a sus espaldas. Curuju... Me voy, soy fuga.

