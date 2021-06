Del saque somos carnecita... Toca Brasil y hay que tomarlo recontra en serio. No es Ecuador, Colombia ni Chile. Si nos agarran mal parados, nos hacen la fiesta. No seamos ilusos pensando que después del triunfo en Quito estamos para pecharlos o ponernos pico a pico. Si queremos competir, todos deben rendir al máximo y sin cometer errores.

El Scratch te estudia, te aburre, juega a voluntad y cuando aprieta, ya fuiste si parpadeas. Hay que ensuciar el partido, hay que presionar, hostigar, no dejarlos girar, ni combinar ni que hagan sus payasadas. Agresividad a la hora de marcar. Una cosa es mirar y otra ir con actitud a recuperar la pelota.

Todos son guapos. Todos también sienten la pierna dura. Así que sin complejos, con orden y sabiduría. Sí, señores...

Lo del chato Cuevita ya me da risa. No es la primera vez ni será la última. Es su vacilón y, si no le hace caso a su mujer, viejos, hermanos, familiares y Gareca, menos tomará en cuenta una crítica o comentario. ¿Ustedes creen que Messi jugaría en Barcelona, James en el Everton y Neymar en el PSG si salieran cargando dos cajas de chelas? Por supuesto que no. Trasciende quien se sacrifica.

Gianluca Lapadula, Ben Brereton, Jaume Cuéllar y Erwin Junior nacieron en Europa, pero debido a sus raíces sudamericanas, serán parte del torneo de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Para todo hay tiempo, pero a ‘Aladino’ le gana el barrio, la joda y su pobre nivel de educación porque no ha crecido ni siquiera porque ha viajado por todo el mundo. Mientras Cristiano siempre declara que come saludable y toma agüita, el ’10′ de nuestra selección está ‘liquidando’ con gente mala leche que encima lo filma y sube a las redes.

Lo positivo para su carrera es que existen ligas menores que pagan bien, como en Qatar, Arabia, China y otras más, donde puedes ahorrar. Ya está en el ‘Tigre’ perdonarlo. No creo que un técnico top deje pasar estas faltas de respeto. Curuju...

DEJEMOS A CUEVITA UN RATO

Ya me contaron que ese volante con nombre brasileño, que se portó mal en el puerto y descendió con los de La Victoria, está en amores con Lorena, una blanca mamacita. Aseguran que la muchacha lo hizo sufrir para darle el sí y ahora están viviendo su ‘luna de miel’. Rexuxa...

Roberto Arrelucea se marchó del Perú. Se cansó de esperar un cachito y decidió irse a los ‘yunaites’ a ‘chambear’ en lo que salga y, si es en el fútbol, mucho mejor. Pensar que acá solo con tener dejo argentino ya tienes equipo en Primera o Segunda. La culpa es de los ‘buitres’ y dirigentes sonsos que se dejan engañar. Qué feo...

Me pasan la voz que el ‘Amigo de Marco Antonio’ ya tocó la puerta del canal que paga los derechos de transmisión, porque está pidiendo que le den adelantos, empeñando incluso el pago del 2022. La neta es que está jugando con fuego. El chalaco aguanta una, dos, pero cuando reacciona, no lo calma nadie. Así es... Me voy, soy fuga.