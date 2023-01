Del saque somos carnecita... Lo veo a ‘Aladino’ bailando, zapateando, cantando y disfrutando la gran vida, cuando su carrera profesional está en peligro, porque si el TAS no le da la razón se puede ir a llorar al río. Por sus problemas con Santos y Al-Fateh no podrá jugar, mínimo hasta marzo, y eso complica cualquier interés de algún club por ficharlo.

Parece que se olvidó de que en junio arrancan las Eliminatorias y los jugadores deben estar en su mejor estado físico y futbolístico. Ojalá que el ‘Cabezón’ tome sus precauciones y no sea como el ‘Tigre’. Así es...

La firme que el ‘10 de la calle’ podrá tener mala suerte en el amor, pero tiene grandes amigos que forjó desde que era chibolito en los arenales de Villa. Hace unos días, su promoción del club de sus amores le preparó un reconocimiento por su carrera y lo emocionaron tanto que hasta botó algunas lágrimas.

Para corresponder a la sorpresa, preparó una recepción en su ‘búnker’ el pasado sábado. Invitó a todos a su mansión y dicen que hubo harta jama. Al final, cada uno se fue bien agasajado y con regalito, porque el pelotero nunca ha tenido fama de ‘duracell’ y siempre que puede da una mano a los que lo conocieron cuando era ‘michi michi’. Vale...

Inicios difíciles. Roberto 'Malingas' Jiménez reveló en 'La fe de Cuto' las actividades que realizaba cuando comenzó en el fútbol profesional.

Ya me contaron que en el interior del club que está al final de la Javier Prado hay varios que están fastidiados, porque le dieron la ‘10′ a ‘Calcasuelo’. Dicen que un jugador que se identificó mucho tiempo con colores rivales no puede llevar tremendo número. La mayoría prefiere que esa casaquilla la use el chamaco que fue más ovacionado en la presentación. Ayayayayyyy...

UN CHIQUITÍN, PERO PELIGROSO CON POSES DE ESTRELLA

Me cuentan que el que anda con poses de estrella en el ‘Ombligo del mundo’ es un ‘chiquitín, pero peligroso’. El hombre alucina que viene de jugar en la Premier League y mira a los demás por encima del hombro. Encima, cuando los hinchas le piden fotos camina como si estuviera apurado. La neta que debería agradecer de seguir jugando, porque cuando estuvo por la capital ya no le hacía goles ni al arco iris. Y no va cher... Me voy, soy fuga.

