Del saque somos carnecita... Messi no es extraterrestre. Es humano. Ríe, llora, reniega, maldice, patalea, perdona, se resiente, se enoja, se le pasa, va al baño y se le van los ojos como a ti y a mí. Se queda en Barcelona porque no le puede hacer juicio al ‘amor’ de su vida que le dio todo. Los días lo enfriaron, le trajeron calma. Pero yo creo que la clave estuvo en las lágrimas de su señora y sus hijos que le pidieron no marcharse. Ahí le movieron el ‘bobo’, el piso. La familia y la gratitud están por encima de cualquier burofax o chequera. Sí, señores...

Ya me contaron que el ‘Loquito del Rímac’ volvió a las andadas. Su nueva conquista es una muchachita cuyo nombre empieza con J de Jimena. Tiene cuerpo de modelo, talla de voleibolista y con su buena chamba. Por ahora se ‘escapan’ por Monterrico. Dizque el arquero se ha enterado de que tiene sus cositas y por eso solo la pasa bien. Su dame que te doy. Rexuxa...

El ‘Tanque roto’ anda en remembers con un viejo cariño. Se siente en la ‘Gloria’ cuando se encierran entre cuatro paredes. Cuentan que ella fue quien lo ubicó por ‘wasap’, le habló de tiempos pasados, le mandó su última foto y ‘renació’ el amor. Dejando un día se ven. Asuuu...

En el club del final de la avenida Javier Prado siguen sucediendo cosas raras. Botaron a todo el personal de seguridad y no les dieron un mango, pero contrataron a la gente de una empresa cuyo dueño tiene un proceso penal por ingresar a la fuerza al ‘Monumental’. Hummm... Me voy, soy fuga.