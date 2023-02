Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que desde la Vicky le ofrecieron el cargo de embajador al ‘10′ que se fue porque la rodilla ya no le daba y el patita respondió que no, porque le faltaba tiempo.

La firme que el morocho se palteó, porque pensó que su chamba era dar discursos en colegios, hablar con los menores y él no tiene el poder de la palabra. Ni con las ‘trampas’, porque para contactar con ellas tiene sus ayayeros que las timbran y endulzan con un ‘centro’. Y no va a ser...

Me pasan la voz que los clubes que están rebeldes con la gente de San Luis recibieron un llamado del ‘charrúa’ Paco. Les decía que no bajen los brazos, que van a ganar la pulseada y cuando un dirigente le comentó que cómo iban a pagar planillas, aseguró que no se preocuparan, que iba a encargarse de todos los sueldos. La neta es que el tío es antiguo al mango. No se fíen de nadie. Así es...

‘La Hiena’ está llenándole el carrito de Plaza Vea a una blanquiñosa

Hay un run run fuerte que la ‘Hiena’ está llenándole el carrito de Plaza Vea a una blanquiñosa de Miraflores. El zurdo saca la tarjeta y paga todos los caprichitos que exige la moza. Mientras en casita, la dueña de su corazón lo espera creyendo que sale a entrenar. Ayayayay...

Horrible lo que está pasando en las divisiones menores de ese equipo que tiene la misma franja de la bicolor. Los padres de los chibolos están decididos a sacar a sus hijos de la institución y todo porque los técnicos no se portan a la altura y maltratan a sus cachorros . Los entrenadores, a su vez, reclaman que hace dos meses no ven un peso y eso que los salarios no pasan las dos lucas ‘cholas’. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

