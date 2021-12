Del saque somos carnecita... La firme que apenas faltan cuatro días para que se vaya el 2021 y ninguno de los equipos peruanos que participarán en la Copa Libertadores se viene reforzando con fichajes de peso para hacer un buen papel en el torneo. Alianza y Cristal aún tienen tiempo, porque debutarán recién en abril, pero la ‘U’ y Vallejo juegan en febrero y están contra el tiempo.

La Liga 1 acabó hace un mes y parece que todos siguen teniendo como prioridad el campeonato local, donde varios ‘choclones’ se pasean hasta con una pierna. Por eso es que los clubes hacen papelones a nivel internacional, los golean y les cuesta sumar un punto. Ya no hay hambre de gloria deportiva, solo apuntan a llenar los bolsillos.

Aprendan de los ecuatorianos, que les paran el macho a los argentinos y brasileños. A nosotros solo nos queda rezar para que no nos llenen la canasta. Sí, señores...

‘EL CHOCOLATERO’ SE HA METIDO EN UN LÍO GORDO

Ya me enteré de que el ‘Chocolatero del Cusco’ se ha metido en un lío gordo. Tenía un empresario que pagó un buen billete para que lo dejen libre y pueda irse al exterior, incluso le dio al muchacho un adelanto. Lo malo es que cuando apareció la oferta de los cafeteros, el pelotero arregló con otro representante. Ahora lo han amenazado con juicio para que devuelva hasta el último ‘coco’ que le dieron. Asuuuuu...

Hablando de deudas, en el puerto despidieron a ‘Yuca’ sin motivos a pesar de tener contrato todo el 2022. No lo dejaron hacer la pretemporada y trataron mal. Ahora el portero está con un pie en La Vicky y va a enjuiciar a los porteños. Guarda que les quiten puntos en el próximo torneo. Curuju...

Así que ‘Cachurrito’ ya no quiere saber nada con la pelotita. Hace poco le ofrecieron jugar en un equipo de Segunda, preguntó cuánto le iban a pagar y se tiró para su rancho. La neta es que el ‘paganini’ gana más en su local donde vende harto ‘jarabe’ y se presentan orquestas. El muchacho está feliz, ese es su mundo, porque además marca a varias bailarinas. Lo malo es que lo sangran y no lleva nada para casa. Pobechito...

‘PALOMILLA TENÍA’ TODO ARREGLADO CON UN VOLANTE CHALACO

Todo se sabe, ‘Palomilla’ ya tenía todo arreglado con un volante chalaco que la conoce, pero se cuida poco fuera del verde. Cuando se lo comunicó a don Goyo, lo cuadraron y le dijeron que por los antecedentes del muchacho no iba a poner en riesgo el orden del grupo. Al directivo no le quedó otra que echarse para atrás. Qué palta... Me voy, soy fuga.

