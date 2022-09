Del saque somos carnecita... Ya me contaron que los ‘fondeados’ le pusieron la cruz al parrillero que está más pintado que patio de colegio nacional. No le perdonarán haber perdido con el ‘compadre’ y aunque logre el título nada lo salvará. Ya empezaron a buscar reemplazo, porque piensan traer con anticipación a uno que esté mirando el rendimiento del equipo hasta fin de año. Solo esperarán la última fecha para decirle ‘más pallares con tallarines’. Assuuuuuu...

La firme que en la Ciudad Blanca hay mucho entusiasmo por ver una remontada de Melgar. Todos dicen que con la ayudita de la Virgen de Chapi clasificarán a la final de la Sudamericana. Ya casi no hay entradas y por las calles los hinchas caminan con sus camisetas rojinegras.

Las parejitas tienen doble plancito, primero irán al estadio y luego al concierto de Ricardo Arjona, que hoy hará cantar a los romànticos, ‘tramposos’ y ‘partidores’. Y no va cher...

‘CHIQUITO’ PONE SU TARIFA

Me avisan que ‘Chiquito’ ahora pone su tarifa antes de jugar un campeonato de fulbito. Cobra 250 ‘mangos’ si es ‘relámpago’, pero si es por fechas pide 150 y con show. Lo bueno es que lo llaman de todos lados, porque cuando la gente se entera de que va a ir, se apuntan para vacilarlo por sus amores del pasado. ‘Tula’, le gritan. Nooooooo...

ENANO ES CUMPLIDO CON LAS TRAMPAS

Me avisan que la ‘Dona’ ya se olvidó del billar. El hombre se metió de lleno a fulbitear y ahora juega para el equipo de un chato que ampayaron junto a un chino haciendo travesuras. Se fue a Chimbote, ganó un campeonato y ahora a esperar que le pague. Que no se confíe, porque las malas lenguas aseguran que ese enano es cumplido con las trampas, pero no con sus deudas. Curuju... Me voy, soy fuga.

