Del saque somos carnecita... Todo se sabe. El ‘Loco del Rímac’ dejó el whisky que siempre consumía en las fiestas de fin de año y desde ayer le está dando con todo al ron. Uno de Guatemala que hace años va ganando el premio al mejor del planeta. Dizque el muchacho antes cuidaba el físico y por eso solo tomaba un tipo de trago, pero como nadie lo llama para contratarlo, ahora le entra a todo. Asuuu...

Los que duermen tranquilitos son los habitantes de Punta Hermosa. Aseguran que están felices porque vieron que el ‘Pitbull’ y su mancha, incluida su ‘flaca’, se fueron al norte. El zaguero es especialista en ‘liquidar’ y terminar armando escándalo. Empieza metiéndole la mano a los de seguridad del barrio y si alguien lo quiere separar, también cobra. Nooooooo...

Me pasan la voz que la ‘Dona’ de Ciudad del Pescador se pulió para cumplir con los regalos de Navidad. Por fin hizo caso a sus causas y se fue a fulbitear a todos lados, así le paguen un ‘ferro’ por partido. Su última ‘estafa’ ha sido en Santa Clara, donde se ganó casi 300 ‘mangos’. Al menos pudo hacer algunas compras y quedó bien, porque la intención es lo que vale. Rexuxa...

EL RUSITO SE MARCHÓ AL CUSCO CON LA ENAMORADA

Ese ‘Rusito’ se marchó al Cusco con la enamorada que tiene pinta de modelo. Se la llevó y para que la señorita no extrañe nada de Lima, también cargó con las dos mascotas. Así se asegura que no tire la toalla y busque ‘mote’ para regresarse. Curuju... Me voy, soy fuga.

