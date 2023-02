Del saque somos carnecita... Tremendo ‘chanchazo’ en la Liga 1 con los W.O. y los problemas por derechos de televisión. Ayer hicimos un papelón que se vio a nivel internacional. Empezó el torneo y Cusco FC no se presentó, hoy otros harían lo mismo. Hay un run run que hasta el magnate que maneja los partidos en el continente ha llegado al país para ir a un arreglo, porque están chocando con su bolsillo, mejor dicho con sus ceros en la cuenta bancaria.

Los jugadores de los equipos ‘rebeldes’ desean jugar, pero los dirigentes se oponen y el problema va a ser cuando no se presenten dos veces y desciendan a Segunda. El más reacio es Alianza Lima. Se necesita urgente que se llegue a una acuerdo por el bien de la pelotita y los hinchas. Sí, señores...

Ya me contaron que ese ‘tramposo monse’ que lo ampayaron antes de casarse, no entiende que no ha nacido para la ‘pampa’. No tiene sangre. Encima, no aprende de sus errores y ahora se está portando mal por Surquillo, cerca del mercado número 2. Ya está viejo para hacer el ridículo. Ayayayyyyy...

'Coyote' Rivera ninguneaba a su hermano Paolo Guerrero cuando este era un niño y aspiraba a ser futbolista profesional. Anécdotas divertidas de los hijos de Doña Peta. 'La fe de Cuto'

Parece que la ‘Pulga’ tiene un convenio con una empresa que vende motocicletas

Está llenando todo Lima de motos. El hombre dejó varios cariñitos en la capital, algunas hasta lo fueron a buscar a los ‘yunaites’ y cuando ellas vuelven al Perú, él les envía uno de esos regalitos y las pone contentas. Así se asegura que lo recuerden y cuando se da una escapada las visita y es bien recibido. Curuju...

Me avisan que ‘Iván Cruz’ anda de cacería. Se vende de serio, correcto, hasta malhumorado, pero en las noches le gusta caminar, conversar y para coronar invita su botellita de vino. Su zona de confort, por donde le gusta lanzar el anzuelo, es por San Isidro, pegadito a Lince. Hummmmmm...

Así que el ‘Solcito’ y un ‘Pitbull’ del Callao se resisten a dejar la pelotita. Están sudando la ‘gota gorda’ para debutar con los ‘santos’ en Segunda, porque saben que ya no están para correr en la Liga 1. Pensar que en sus buenas épocas, el ‘Solcito’ tenía hasta para pagarle el depa a su ‘Sol’ y ahora sabe que tiene que ahorrar y chapar lo que sea, porque la calle está dura. Qué palta... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR: