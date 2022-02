Del saque somos carnecita... Ya me enteré de que en La Vicky los que ponen el billete están cabezones. ¿El motivo? El alto sueldo que le pagan al más rankeado del equipo. Es que el sponsor que ponía la mitad se fue y ahora ellos tienen que poner de la suya para cumplir.

Lo malo es que son como tres meses que el hombre no pisa una cancha, los auspiciadores ya no saben si va a jugar o no y más de un directivo se está haciendo el loco para meterse la mano al bolsillo. Asuuuuu...

Los cremas empiezan mañana su participación en la Copa Libertadores y ojalá no sea una pesadilla. En Lambayeque, ante Stein, tuvieron chances y pudieron ganar, pero creo que con ese juego y velocidad no les alcanzaría para superar al Barcelona de Guayaquil, que está en otro ritmo y viene de ser semifinalista del torneo anterior.

Cristian Benavente tuvo un debut soñado con la camiseta de Alianza Lima tras marcar un golazo de tiro libre y sellar la victoria en Matute. Mira la reacción de los hinchas blanquiazules ante el primer partido del 'chaval'.

La llave se define en Lima, pero de nada servirá si no se hace un gran partido en la ida y se consigue un buen resultado. Ya lo dijo Chemo, luego de ser eliminado de la Copa con la Vallejo: ‘No estamos acostumbrados a esta intensidad’.

Demuestren que no son pan con relleno y camote. Cuando uno es superado en juego o velocidad, saca la garra, el corazón. Y no va cher...

EL MATADOR DE CUCARACHAS SE METE CABEZAZOS CONTRA LA PARED

Me cuentan que el ‘Matador de cucarachas’ está que se mete cabezazos contra la pared. No pudo colocar al goleador con nombre de local con ‘foquito rojo’ en el Rímac y se lo tuvo que llevar al club que compró con un socio.

Ahora, al parrillero le apareció una lesión que lo obligará a estar parado casi todo un año. La ‘Mosca’, con buen ojo, no lo aceptó porque sabía que el ‘9′ estaba roto y hasta acá lo escucho cómo se ríe. Noooooo...

Así que varios peloteros, cuando se enteraron de que un cuadro imperial perdía la categoría, amenazaron con irse a pesar de tener contrato. Algunos dijeron que no podían bajar su nivel participando en Liga 2, pero cuando se dieron cuenta de que en su equipo les pagaban mejor que en clubes de Primera, se tiraron para atrás y aceptaron defender la camiseta en Segunda. Curuju... Me voy, soy fuga.

