Del saque somos carnecita… Hoy es Nochebuena y al mismo estilo de ‘Papá Noel’ llego cargado de regalos para que nadie se quede sin disfrutar cuando el reloj suene las 12 de la medianoche. A pesar de la crisis, siempre hay caseritos que se llevan lo mejor de lo que pide el pueblo. Al ‘Tigre’, un nuevo número telefónico, porque al anterior no lo llama nadie y por eso se está regalando a clubes y selecciones con lacito y todo...

A ‘Lapagol’, un equipo de Primera. Mucho humo, pero la neta que juega en la Segunda de Italia y hace rato que dejó de estar en una Liga top… Al ‘10 de la calle’ que acaba de colgar los chimpunes, un nuevo grifo, porque ahora ya no tendrá sueldo de futbolista, aunque la neta es que el hombre está forradazo… Al ‘Cabezón’ un video de los mejores chistes de Kike Suero, para que no se le acabe la sonrisa y no vaya a ser que le aparezca el malgeniado y antipático que lleva dentro… A Paolín, un polo blanquiazul porque los dirigentes ya ni lo buscan desde que les tiró roche... Al ‘Chato’ que le gusta la cumbia, un cebichero que sí tenga barrio y no lo perjudique. Ese que invadió la concentración y no lo dejó en paz es uno de los responsables de que el ‘enano’ juegue mal ante Australia y quedemos fuera del Mundial… A ‘Usain Bolt’, una charla con el doctor Ángulo para que le expliqué el tema ‘Me ama tanto como a mi billetera’…

Al ‘Gato’, un activador, pero de sus redes sociales. Así se entera en tiempo real cuando su ‘firme’ le esté jugando chueco y no por televisión nacional… Al ‘Loco’ que jugó en Italia y España, un cirujano especialista en manga gástrica. Sale a correr, contrata personal trainer, juega campeonatos y al final sigue con el mismo peso… Al zurdo que tiraba maicito a una cubana, un chaleco. El bravo ya salió de ‘cana’ y dicen que no lo puede ver ni en figuritas… Al ‘Zambito camiseta’, unos videos de los ‘Yunaites’, porque es la única forma de ver esas calles. Si regresa, tiene que pagar más de medio palo ‘gringo’ por manolarga… A ‘Chicho’, un terno de la ‘Mosca’ o del ‘Diamante’. El técnico del bicampeón peruano no puede dirigir en buzo y gorro. Ya es hora de que se vista calidoso… A la ‘Mosca’, buen ojo con los refuerzos. Todos los que pidió eran más malos que esos ‘venecos’ que te roban el celular y encima te balean… A la ‘Muela’, una matrícula con Hugo Chumbes para que le enseñe a bailar. Lejos es el pelotero que más feo baila. Hasta el ‘Bambino de los Andes’, que nunca había escuchado salsas o cumbias, tiene más ritmo que él…

Al ‘comentarista empresario’, un poco de ética. En los partidos elogia a los que representa y ‘mata’ a los que no firmaron contrato con él. Noooooo… Al zambito que se peina como Ozuna, un plano de la Videna. Por agrandado, desubicado y desganado, el ‘Cabezón’ le puso la cruz y ya no lo quiere más en la ‘Bicolor’… Al ‘Rey’, una galería en Mesa Redonda. Visita todas las tiendas y todo quiere de canje. Que abra su propio negocio y vea que no es bueno vivir del sudor de los demás… A ‘Puchungo’, un nieto, ya no está en edad para tener hijos, pero sí para portarse como abuelo. El chalaco ya parece resignado a no dejar heredero…

A la ‘Tumbao’, una pareja que la ame de verdad. En sus redes anda desesperada buscando llamar la atención y ninguno le hace caso, ni siquiera ese narizón vago. Huuummm… A ese ‘chelero manolarga’, una cita en el Ministerio de la Mujer para que entienda cómo se trata a una dama… Al ‘Pato’, una mujer que lo ame de verdad. Se enamora de modelitos que están en la nombrada dentro de la pelotita y al final se arma toda una hermandad… Al ‘Zancudito’, unos videos de sus ampays, para que recuerde cuando las chicas lo buscaban. Ahora que lo botaron de La Florida, las únicas ‘tombas’ que lo paran son las de tránsito, pero para aplicarle sus multas... A Piero, el ‘10′ de Ate, una beca en una escuela de manejo. Se compró una ‘nave’ de 25 mil ‘cocos’ y sigue yendo en taxi porque no sabe manejar. Ayayayayayyy… Al ‘Loquito del Rímac’, un buen representante para que le consiga un equipo donde jugar. No importa que sea en ‘Copa Perú’. La verídica que el muchacho no puede irse de la pelotita como un desconocido... Al mandamás de San Luis, una bolsa con entradas para que las regale a todos sus causas sin pasar roches...

Al volante de ‘bigotitos’, un clon de su pareja, porque como ella no va a encontrar ninguna. Nadie en el mundo perdona tantos ampays. Así como nadie lloró en tantas despedidas como él. Plop… A ‘Calcasuelo’, un USB con fotos y videos de sus títulos en el Rímac, porque ningún hincha celeste lo recordará después que se fue a Ate. Estuvo 9 años con los ‘cheleros’ y se fue como si nunca hubiera estado por esos lares. Que palta... La firme que me quedé corto, pero mañana seguiré repartiendo más regalos. Hoy es Nochebuena y espero que todos los lectores la pasen bien junto a sus familias, aprendan a valorar cada momento de la vida, porque esos nunca se repetirán. ¡Feliz Navidad!... Me voy, soy fuga.

