Del saque somos carnecita... “¿Has visto la serie ‘CONTIGO capitán’ (la historia de Paolo Guerrero en Netflix)?”, le preguntaron a Claudio Pizarro en vivo con sus seguidores en las redes, a lo que el ‘Bombardero’ respondió: ¿Cuál capitán? y sonrió. Harta ‘coba’ en sus palabras.

Quedó clarísimo que ambos están distanciados. No lo maletea. Tampoco opina ni le ‘revienta cuetes’. Se hace el desentendido. Simplemente deja picando el balón. La neta es que hace tiempo ni se miran, cuando han sido recontra causas en el Bayern y selección durante años.

En esa época pasaron un reportaje en un dominical donde informaban que el delantero del Avaí, que llegó a las menores, paraba en la casa de su compañero y compatriota que ya era consagrado en uno de los mejores clubes del mundo. Hoy, o mejor dicho, hace mucho, ya no hay amistad. Así no es...

Incluso, hace algunos días, puse un dato de que finalizada la pandemia se encontraron en un tono de peloteros rankeados y todo el mundo se acercaba al más exitoso de nuestros futbolistas. Allí cuentan que ‘Jefry’ le dice a su compadre: ‘Vamos a saludarlo’, y lo arrochó: ‘Anda tú nomás’.

Como se ganó que la ‘Foquita’ fue darle un abrazo, se aniñó y en one se arrancó de la reunión. Hay muchas versiones y rumores de la bronca. Algunos aseguran que es por unas declaraciones de doña Peta que daban a entender que el ex Bremen tenía algo que ver en el positivo de su hijo.

Ni las disculpas de la tía apagaron el incendio. Lo otro es que los ‘Fantásticos’ (excepto Vargas) no lo apoyaron para que lo pongan en la lista del Mundial de Rusia. Y por último, los venenosos creen que al ‘Depredador’ no le cayó bien que Claudio se haga brother de Christian Meier, que salió con la ojiverde cuando se separaron. La realidad, la verdad, solo la saben ellos. Sí, señores...

UN ‘9′ QUE SE LLAMA COMO UN ‘CLUB’ DE SAN ISIDRO PIDIÓ COMO SI FUESE HAALAND

Me pasan la voz que un ‘9′ que se llama como un night club de San Isidro y pidió como si fuese Haaland y lo mandaron a volar en el Rímac, está desesperado por volver al Perú. Timbró al comentarista-empresario para que lo coloque en algún club y ya empezaron a ‘marketearlo’.

Entren a Google y confirmarán que no juega un partido completo en la Segunda de México. Por eso ningún grande se ha interesado en su CV. Por ahí le pinta el ‘Papá’, pero con un sueldo de acuerdo a su nivel. Es decir, un frugos en caja con su galleta. Si le dan más, ya son giles. Y no va a ser...

SE VIENE OTRA ‘CIRUGÍA’ A LA NARIZ DE LA FLORIDA

Por siaca, se viene otra ‘cirugía’ a la nariz en La Florida, donde habrá cambios en todas las categorías. Se trata de ‘Cholinho’ que no es ‘patín’, sino skateboard con los bravos y con cargos de confianza y que pesan en la institución. Lo peor es que ante las cámaras la pega de humilde, carismático, y con la muchachada es agrandado al mango. Esos son los peores. No los soporto. Los arrastrados no van conmigo.

Por los pasillos, campos y vestuarios le dan en los tobillos por fulero. En cualquier momento recibe la noticia. Que se siga recurseando con los comerciales. Alguito cae. Rexuxa... Asu mare.... Me voy, soy fuga.

