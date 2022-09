Del saque somos carnecita... La neta que en la tramposería ya nadie respeta códigos. Todos atropellan. No importa el sexo ni parentesco ni amistad. Ya me contaron que las modelitos también se prestan ‘amigos’. Una mamasota de nombre Claudia, que es pinky de una argentina que estuvo con un arquero, ahora es la principal tentación de un defensa que corre como una bala.

El patita le ha regalado los pasajes a Punta Sal y está con unas ganas de invitarla a Buenos Aires, pero a escondidas, porque su novia es celosa y no le gusta que gaste en nadie. Solo en ella. Rexuxa...

Me pasan la voz que un defensa de Ate, que le gusta invitar vinito a sus conquistas, tiene un problema por resolver. Aseguran que tiene un cariño con derecho entre Breña y Pueblo Libre. Ella se aburrió de tenerlo solo unas horas y va a exigir dar el salto a número uno. Eso pasa por no cantar la cruda. Las chicas se ilusionan y después la pegan de enamoradas y van con todo sin importar si destruyen hogares. Ayayayayay...

Francisco Bazán recordó todos los tips que le dio la rubia conductora cuando llamó a 'Paco' para ser su co- conductor. El invitado de 'La fe de Cuto' se mostró agradecido con Gisela.

MUCHACHITO QUE JUEGA EN EL ‘PAPÁ' ANDA EN MALOS PASOS

Hay un muchachito que su nombre empieza con M de Matías, que juega en el ‘Papá’ y nació en un club al final de la avenida Javier Prado, que anda en malos pasos. Le encantan las discotecas donde van extranjeras y, como se porta mal, ya lo han detenido una vez, pero arregló y lo dejaron ir. Se va a encontrar con un ‘tombo verde’, lo va a empapelar y va a perder. Ya se lo advertí...

Hay un run run fuerte que los dirigentes del equipo más querido de la ‘Ciudad de la eterna primavera’ no le dirigen la palabra al volante que se portó mal con una gloria en el Callao y dejó último al cuadro de La Victoria. Dizque el patita es el mejor pagado del plantel, no entrena como debe ser, tiene muchas visitas nocturnas donde vive y encima se alucina figura. Cambiaron a tres técnicos y con ninguno fue titular. Nooooo... Me voy, soy fuga.

