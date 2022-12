Del saque somos carnecita... ‘África, en 30 años, será una potencia en los mundiales’, lo visionó Carlos Salvador Bilardo en plena competencia de Italia 90. El ‘Narigón’, un médico y ‘enfermo’ del fútbol, no se equivocó. Marruecos es semifinalista de Qatar 2022. Por primera vez una selección de ese continente se inscribió en esta fase de bravos. Y lo tiene ganado merecidamente, a su estilo, con raza y un inmenso corazón.

Se tumbó al tiki taka y los mil pases de la España de Luis Enrique en octavos. Ayer hizo llorar como niño a Cristiano Ronaldo que disputó su último partido en este torneo al ser eliminado con la Portugal llena de estrellas, de los millones de euros.

En la fase de grupos le hizo un partidazo (0-0) a Croacia, actual subcampeona del mundo. También le pintó la cara 1-0 a Bélgica de Eden Hazard, De Bruyne, Lukaku, Courtois y otros ranqueados. No es casualidad. Es inmensa y heroica su campaña. Sí, señores...

Es verdad que no propone, que se agrupa en su campo, que coloca dos buses adelante de su arquero, pero son mortales de contragolpe y no revientan el balón. Salen con cabeza levantada y no pierden el orden. La tocan al pie.

Y cuentan con buen somatotipo atrás, con unos zagueros que son unas fieras. Y además tienen gente de nivel. Su golero Bono y En Nesyri (Sevilla), Hakimi (PSG) y Ziyech (Chelsea) son los consagrados. Pero tiene otros pedazos de cracks: Boufal (Angers, Francia) y Amrabat (Fiorentina).

Los que arrancan y entran no desentonan porque son de calidad. Para mí no es revelación, es un equipo competitivo que con sus argumentos, gusten o no, ha llegado a lo más alto. Ahora viene Francia y seguirá con su libreto. ¿Le alcanzará? Yo creo que no, pero me puedo morder la lengua. Y no va a ser...

La neta que Argentina primero tiene que pensar en Luka Modric y compañía, y luego en una posible final. La cena no es el almuerzo. Lo del martes no es sencillo. Anoche observé con calma el partido de Brasil y el portero Allison Becker fue un espectador VIP. No pasó sobresaltos. El único remate con peligro durmió placenteramente en su cabaña.

La alegría del Scratch se convirtió en un ‘funeral bailable’. Ensayaron pasitos con Tite y se olvidaron de ser efectivos en la definición. Muchos goles desperdiciados y eso se paga con lágrimas, decepción y fracaso. Esos te llevan a su ritmo, te adormecen, te incomodan.

Los croatas tienen mucho oficio, con posesión, traslado y distribución. No disponen de muchas situaciones, pero pegan porque pegan. Una clara y prenden el marcador. Así es...

Francia no la tuvo de alivio con Inglaterra. Fue 2-1 y de milagro no hubo prórroga. Harry Kane falló un penal faltando poquito para el final. Controlaron bien a Mbappé que corrió, dribleó, pero no fue decisivo. La clave es velocidad contra velocidad y carita de malo. Y de paso canilla con pelota. Los ‘gallos’ están una rayita más arriba que los demás clasificados. Pero tienen sus puntos débiles.

El lado izquierdo de Theo Hernández es el hueco, Varane no es el mismo de hace cuatro años y su mediocampo con Rabiot y Tchouaméni sufre porque Griezmann hace recorrido, pero su vocación no es de marca. La bestia de Giroud y el rayo Dembélé son el complemento ideal de Kylian. El plus es que su banca es de lujo. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

